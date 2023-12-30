Google надасть українському уряду 5000 ключів для покращення кібербезпеки





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"Цифровий світ має великий потенціал для трансформації, але також несе значні ризики. Вразлива інфраструктура та застарілі методи автентифікації залишають дані чутливими до кібератак. Ця вразливість загрожує не лише критичним операціям, але й довірі з боку громададян та безпеці користувачів", - йдеться в релізі.



Так, Google продовжує надавати підтримку цифровій трансформації України через різноманітні ініціативи. Одна з ключових ініціатив – надання 5000 ключів безпеки державним службовцям.



У компанії пояснили, що ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.



Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв.



Також Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом та розробляти нові стратегії для захисту даних.



Google також провела в Google House у Давосі круглий стіл високого рівня задля підтримки динаміки цифрової трансформації України.

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