В інтересах України: в ЄС працюють над пропозиціями про заморожені російські активи

ЄС уже працює над пропозиціями про заморожені російські активи в інтересах України.Європейський Союз почав технічні роботи по реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів в інтересах України. Про це повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петтегем на пресконференції у Брюсселі у вівторок, - пише "Кореспондент"."Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу", - сказав він.За словами міністра, Фінансова рада ЄС наразі зосередилася на двох ключових питаннях: макрофінансовій підтримці України та заморожених російських активах, які можна використати в інтересах України."У нас сьогодні був дуже конструктивний обмін думками щодо економічних та фінансових наслідків російської агресії проти України. Був круглий стіл, де всі чітко заявили і висловили підтримку Україні", - сказав глава Мінфіну Бельгії.Ван Петтегем зазначив, що у ЄС вже завершують роботу над так званим українським фондом, який допоможе продовжити фінансову підтримку для Києва.Нагадаємо, спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що рішення про використання заморожених активів Росії для потреб України має бути колективним, а це означає тривалу підготовчу роботу.Раніше ЗМІ повідомили, що США почали термінові переговори про активи РФ. Зокрема, адміністрація Джо Байдена тисне на Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони підготували стратегію використання заморожених грошей до другої річниці вторгнення Росії в Україну.