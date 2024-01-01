На Волині знайшли тіло 45-річної жінки, яка зникла напередодні

На Волині знайшли тіло 45-річної жінки, яка зникла напередодні
На Волині знайшли тіло 45-річної жінки, яка зникла напередодні.

Про це повідомляють у поліції.

15 січня до поліції надійшло повідомлення щодо безвісного зникнення 45-річної жительки села Галузії.

Поліція невідкладно організувала ряд пошукових заходів, до яких залучили як поліцейських, працівників ДСНС, виправної колонії №42, РТЦК та СП, працівників лісових господарств, добровільних громадських формувань та місцевих жителів.

У результаті пошукових заходів виявили тіло розшуканої, попередньо, без ознак насильницької смерті.

За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 115 КК України. Проводиться досудове розслідування.

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Теги: Волинь, зникнення, смерть
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