На Волині знайшли тіло 45-річної жінки, яка зникла напередодні





Про це повідомляють у поліції.



15 січня до поліції надійшло повідомлення щодо безвісного зникнення 45-річної жительки села Галузії.



Поліція невідкладно організувала ряд пошукових заходів, до яких залучили як поліцейських, працівників ДСНС, виправної колонії №42, РТЦК та СП, працівників лісових господарств, добровільних громадських формувань та місцевих жителів.



У результаті пошукових заходів виявили тіло розшуканої, попередньо, без ознак насильницької смерті.



За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 115 КК України. Проводиться досудове розслідування.

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