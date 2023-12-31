На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Лучанин Бурик Олександр Миколайович, 19.10.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги зенітно ракетного взводу 2 механізованого батальйону.



Старший солдат Бурик Олександр Миколайович загинув 15.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада зазнала ще однієї втрати у війні з російськими окупантами - загинув військовослужбовець з обласного центру Волині.Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин, 19.10.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги зенітно ракетного взводу 2 механізованого батальйону.Старший солдат Бурик Олександр Миколайович загинув 15.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію