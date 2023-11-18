Рух вантажівок через «Ягодин» відновили





Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, посилаючись на Прикордонну варту Республіки Польща.



За інформацією польських прикордонників, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні.



Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.



Стражі кордону просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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