Рух вантажівок через «Ягодин» відновили

Рух вантажівок через «Ягодин» відновили
Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» відновили.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, посилаючись на Прикордонну варту Республіки Польща.

За інформацією польських прикордонників, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Стражі кордону просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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Теги: кордон, Ягодин, черга, Польща, страйк, Волинь
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