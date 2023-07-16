Оркестр та підключення з фронту: понад 1600 випускників ВНУ отримали дипломи. ФОТО

Випускники магістратури Волинського національного університету імені Лесі Українки отримали дипломи.Захід відбувся у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, - повідомляють на сайті університету.Традиційно для університетських заходів на початку присутні вшанували загиблих Героїв і виконали Гімн України. Після цього усіх благословив канцлер Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Микола Цап.«Ніякі тривоги не завадять нам вручити вам дипломи, дорогі випускники. Ми – українці й завжди доводимо до переможного завершення наші справи. 1662 магістри нашого Університету, кваліфіковані, розумні, готові якісно працювати для розвитку й оброни держави. Щиро дякую кожному за небайдужість, громадянську позицію, наближення Перемоги», – заявив ректор Анатолій Цьось.Він зауважив, що всі повинні бути вдячними ЗСУ за можливість навчатися і працювати, жити у відносному спокої. Ректор закцентував увагу на тому, що випускники Університету мають значні досягнення та здобутки для реалізації в житті.Згодом на сцену вийшла майстер спорту України міжнародного класу, випускниця факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олена Хамаза. Вона подякувала Університету та ректорові Анатолієві Цьосю за підтримку, розуміння, допомогу та ґрунтовну освіту.До слова запросили народного депутата України Ірину Констанкевич. «Цей випуск унікальний. Випуск магістрів у час війни – це героїзм. Ви прийшли вчитися, щоб бути в країні переможців. Також це і героїзм викладачів, які працювали в час війни. Це героїзм батьків, які свідомо пішли на те, щоб діти вчилися і працювали в країні, яка має перемогти агресора. Пройде час і ви будете розповідати як завершували навчання у потужному Університеті», – заявила Ірина Мирославівна. Вона зауважила, що вже із завтрашнього дня випускники будуть в іншому статусі й вони повинні працювати над відбудовою України та робити все для її Перемоги.Привітав присутніх і голова Волинської обласної ради, випускник Університету Григорій Недопад. Він закликав винуватців свята цінувати те, що вони найкращі випускники найкращого Волинського національного університету імені Лесі Українки. Григорій Недопад побажав їм мирного неба, спокійного життя без тривог.Начальниця Управління освіти і науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк зауважила, що сьогоднішній день – ще одна важлива сходинка на шляху випускників. Вона побажала їм упевненості в собі та майбутньому, а заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк – здійснення мрій, миру та Перемоги: «Нехай у кожного в серці не згасає вогник віри в те, що ми разом із вами відбудовуватимемо нашу вільну Україну».Ведучими заходу були Богдан Лукашук й Анна Климовець. Випускники отримували дипломи на сцені театру. Випускник магістратури факультету історії, політології та національної безпеки Андрій Сидор підключився до урочистостей із зони бойових дій. Захід пройшов у хорошій атмосфері, присутні робили пам’ятні світлини на фоні фотозони й айдентики Університету.