Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень1-3° морозу.

В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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