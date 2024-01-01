Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень1-3° морозу.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень1-3° морозу.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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