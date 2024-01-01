Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень1-3° морозу.



В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень1-3° морозу.В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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