Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику, будуть свататися та переживати життєві драми. Крім того, глядачам пропонують подивитися іншим поглядом на життя Тараса Шевченка. На найменших глядачів чекатиме Попелюшка.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 січня.



У середу, 17 січня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на запитання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетені фрагменти відеоінтерв’ю із справжніми заробітчанками, також ми розповімо не одну, а кілька історій, які є різними та мають дещо спільне – розлуку...





Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.



У четвер, 18 січня, о 18:00 на основній сцені – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.



«Запрошую на виставу, яку і глядачі, і актори-учасники завжди сприймають як подію, що дарує відчуття свята! Потреба у радості і відпочинку є необхідною частиною людського єства, особливо, коли холодно, вогко і хочеться, аби увесь світ зменшився до розмірів теплого пледа... А тим паче в непростий для країни час, коли, чи то кров у венах, чи то душа застигають від холоду подій і думок... Маєте потребу зігрітися радістю у доброзичливій глядацькій компанії, огорнутися теплом яскравої акторської гри, перезавантажитись, почерпнути сил для боротьби і щоденних клопотів?! Тоді вам до нас – у театр», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



У п’ятницю, 19 січня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк.



Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача. Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.



У суботу, 20 січня, о 17:00 комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена театру. Режисер-постановник – Микола Яремків.



Ой, що коїться в українському селі у цій виставі! Красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у однойменій виставі у нашому театрі! Гарантуємо усім глядачам неперевершену акторську гру та національний колорит!



У неділю, 21 січня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.



На сцені оживе улюблена казка багатьох дітей та дорослих. Пропонуємо переглянути красиву історію, що зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями!



У неділю, 21 січня, о 17:00 – драма «Державна зрада» Рея Лепіки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.





Пропонуємо переглянути виставу-спробу у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику, будуть свататися та переживати життєві драми. Крім того, глядачам пропонують подивитися іншим поглядом на життя Тараса Шевченка. На найменших глядачів чекатимеПропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 січня.на камерній сцені – драма-інтерв’юта. Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниСміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на запитання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетені фрагменти відеоінтерв’ю із справжніми заробітчанками, також ми розповімо не одну, а кілька історій, які є різними та мають дещо спільне – розлуку...на основній сцені – комедія«Запрошую на виставу, яку і глядачі, і актори-учасники завжди сприймають як подію, що дарує відчуття свята! Потреба у радості і відпочинку є необхідною частиною людського єства, особливо, коли холодно, вогко і хочеться, аби увесь світ зменшився до розмірів теплого пледа... А тим паче в непростий для країни час, коли, чи то кров у венах, чи то душа застигають від холоду подій і думок... Маєте потребу зігрітися радістю у доброзичливій глядацькій компанії, огорнутися теплом яскравої акторської гри, перезавантажитись, почерпнути сил для боротьби і щоденних клопотів?! Тоді вам до нас – у театр», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.– драматаза п'єсою«Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця –Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача. Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.комедія, музика. Основна сцена театру. Режисер-постановник –Ой, що коїться в українському селі у цій виставі! Красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у однойменій виставі у нашому театрі! Гарантуємо усім глядачам неперевершену акторську гру та національний колорит!– мюзиклза, музиката. Режисер-постановник –На сцені оживе улюблена казка багатьох дітей та дорослих. Пропонуємо переглянути красиву історію, що зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями!– драма. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв УкраїниПропонуємо переглянути виставу-спробу у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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