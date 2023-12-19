Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику, будуть свататися та переживати життєві драми. Крім того, глядачам пропонують подивитися іншим поглядом на життя Тараса Шевченка. На найменших глядачів чекатиме Попелюшка.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 січня.
У середу, 17 січня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на запитання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетені фрагменти відеоінтерв’ю із справжніми заробітчанками, також ми розповімо не одну, а кілька історій, які є різними та мають дещо спільне – розлуку...
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У четвер, 18 січня, о 18:00 на основній сцені – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.
«Запрошую на виставу, яку і глядачі, і актори-учасники завжди сприймають як подію, що дарує відчуття свята! Потреба у радості і відпочинку є необхідною частиною людського єства, особливо, коли холодно, вогко і хочеться, аби увесь світ зменшився до розмірів теплого пледа... А тим паче в непростий для країни час, коли, чи то кров у венах, чи то душа застигають від холоду подій і думок... Маєте потребу зігрітися радістю у доброзичливій глядацькій компанії, огорнутися теплом яскравої акторської гри, перезавантажитись, почерпнути сил для боротьби і щоденних клопотів?! Тоді вам до нас – у театр», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.
У п’ятницю, 19 січня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк.
Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача. Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.
У суботу, 20 січня, о 17:00 комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена театру. Режисер-постановник – Микола Яремків.
Ой, що коїться в українському селі у цій виставі! Красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у однойменій виставі у нашому театрі! Гарантуємо усім глядачам неперевершену акторську гру та національний колорит!
У неділю, 21 січня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.
На сцені оживе улюблена казка багатьох дітей та дорослих. Пропонуємо переглянути красиву історію, що зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями!
У неділю, 21 січня, о 17:00 – драма «Державна зрада» Рея Лепіки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Пропонуємо переглянути виставу-спробу у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику, будуть свататися та переживати життєві драми. Крім того, глядачам пропонують подивитися іншим поглядом на життя Тараса Шевченка. На найменших глядачів чекатиме Попелюшка.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 січня.
У середу, 17 січня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на запитання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетені фрагменти відеоінтерв’ю із справжніми заробітчанками, також ми розповімо не одну, а кілька історій, які є різними та мають дещо спільне – розлуку...
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У четвер, 18 січня, о 18:00 на основній сцені – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.
«Запрошую на виставу, яку і глядачі, і актори-учасники завжди сприймають як подію, що дарує відчуття свята! Потреба у радості і відпочинку є необхідною частиною людського єства, особливо, коли холодно, вогко і хочеться, аби увесь світ зменшився до розмірів теплого пледа... А тим паче в непростий для країни час, коли, чи то кров у венах, чи то душа застигають від холоду подій і думок... Маєте потребу зігрітися радістю у доброзичливій глядацькій компанії, огорнутися теплом яскравої акторської гри, перезавантажитись, почерпнути сил для боротьби і щоденних клопотів?! Тоді вам до нас – у театр», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.
У п’ятницю, 19 січня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк.
Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача. Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.
У суботу, 20 січня, о 17:00 комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена театру. Режисер-постановник – Микола Яремків.
Ой, що коїться в українському селі у цій виставі! Красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у однойменій виставі у нашому театрі! Гарантуємо усім глядачам неперевершену акторську гру та національний колорит!
У неділю, 21 січня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.
На сцені оживе улюблена казка багатьох дітей та дорослих. Пропонуємо переглянути красиву історію, що зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями!
У неділю, 21 січня, о 17:00 – драма «Державна зрада» Рея Лепіки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Пропонуємо переглянути виставу-спробу у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ SoundCloud
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