Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику, будуть свататися та переживати життєві драми. Крім того, глядачам пропонують подивитися іншим поглядом на життя Тараса Шевченка. На найменших глядачів чекатиме Попелюшка.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 січня.

У середу, 17 січня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.

Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на запитання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетені фрагменти відеоінтерв’ю із справжніми заробітчанками, також ми розповімо не одну, а кілька історій, які є різними та мають дещо спільне – розлуку...
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня


Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У четвер, 18 січня, о 18:00 на основній сцені – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня

«Запрошую на виставу, яку і глядачі, і актори-учасники завжди сприймають як подію, що дарує відчуття свята! Потреба у радості і відпочинку є необхідною частиною людського єства, особливо, коли холодно, вогко і хочеться, аби увесь світ зменшився до розмірів теплого пледа... А тим паче в непростий для країни час, коли, чи то кров у венах, чи то душа застигають від холоду подій і думок... Маєте потребу зігрітися радістю у доброзичливій глядацькій компанії, огорнутися теплом яскравої акторської гри, перезавантажитись, почерпнути сил для боротьби і щоденних клопотів?! Тоді вам до нас – у театр», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.

У п’ятницю, 19 січня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня

Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача. Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.

У суботу, 20 січня, о 17:00 комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена театру. Режисер-постановник – Микола Яремків.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня

Ой, що коїться в українському селі у цій виставі! Красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у однойменій виставі у нашому театрі! Гарантуємо усім глядачам неперевершену акторську гру та національний колорит!

У неділю, 21 січня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня

На сцені оживе улюблена казка багатьох дітей та дорослих. Пропонуємо переглянути красиву історію, що зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями!

У неділю, 21 січня, о 17:00 – драма «Державна зрада» Рея Лепіки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.


Пропонуємо переглянути виставу-спробу у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка.

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