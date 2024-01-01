Луцька громада передала військовим автівки

Луцька громада передала військовим автівки
Луцька міська рада продовжує надавати підтримку нашим військовим. Сьогодні, 16 січня, військова частина 1141 Національної гвардії України отримала два пікапи – Volkswagen Amarok та Ford Ranger.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Ці авто використовуватимуться для мобільних груп протиповітряної оборони, які захищатимуть наше небо від ворожих літальних апаратів.
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки

Також для військових передано й тренувальну стрілецьку зброю й шість наборів для розмінування. Це обладнання закуплено на прохання наших нацгвардійців, аби вони могли краще готувати особовий склад для виконання завдань із захисту України від російських загарбників.
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки

На придбання автівок та обладнання з міського бюджету спрямували більше двох мільйонів гривень.
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки
Луцька громада передала військовим автівки

Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво
15 січень, 18:48
Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції
12 січень, 14:41
Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині
11 січень, 18:30
Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн
10 січень, 18:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
 0
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
 0
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
 0
Лучанка у 84 роки обтирається снігом та вивчає італійську
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8