Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
Луцька міська рада продовжує надавати підтримку нашим військовим. Сьогодні, 16 січня, військова частина 1141 Національної гвардії України отримала два пікапи – Volkswagen Amarok та Ford Ranger.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Ці авто використовуватимуться для мобільних груп протиповітряної оборони, які захищатимуть наше небо від ворожих літальних апаратів.
Також для військових передано й тренувальну стрілецьку зброю й шість наборів для розмінування. Це обладнання закуплено на прохання наших нацгвардійців, аби вони могли краще готувати особовий склад для виконання завдань із захисту України від російських загарбників.
На придбання автівок та обладнання з міського бюджету спрямували більше двох мільйонів гривень.
Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Ці авто використовуватимуться для мобільних груп протиповітряної оборони, які захищатимуть наше небо від ворожих літальних апаратів.
Також для військових передано й тренувальну стрілецьку зброю й шість наборів для розмінування. Це обладнання закуплено на прохання наших нацгвардійців, аби вони могли краще готувати особовий склад для виконання завдань із захисту України від російських загарбників.
На придбання автівок та обладнання з міського бюджету спрямували більше двох мільйонів гривень.
Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.
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