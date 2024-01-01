На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор

На території Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні з нагоди старту ІV зимових юнацьких Олімпійських ігор у Республіці Корея, які триватимуть з 19 січня до 1 лютого 2024 року, підняли спортивний стяг.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Право підняти олімпійський прапор надали волинській легкоатлетці, учасниці Олімпійських ігорНа запрошення керівництва ліцею участь у церемонії взяли й прикордонники Волинського загону. Чимало дітей охоронців кордону проходять військовий вишкіл у цьому навчальному закладі.Начальник загону привітав ліцеїстів та зазначив, що спорт є важливою складовою навчального процесу, а також запорукою здоров'я. Він гартує витривалість та зміцнює командний дух.Опісля урочистостей, в знак підтримки спортсменів з України, які братимуть участь в Олімпійських іграх, прикордонники зіграли товариський матч з зірками українського футболу.