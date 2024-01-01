На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор

На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
На території Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні з нагоди старту ІV зимових юнацьких Олімпійських ігор у Республіці Корея, які триватимуть з 19 січня до 1 лютого 2024 року, підняли спортивний стяг.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Право підняти олімпійський прапор надали волинській легкоатлетці, учасниці Олімпійських ігор Ірині Климець.
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор

На запрошення керівництва ліцею участь у церемонії взяли й прикордонники Волинського загону. Чимало дітей охоронців кордону проходять військовий вишкіл у цьому навчальному закладі.
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор

Начальник загону привітав ліцеїстів та зазначив, що спорт є важливою складовою навчального процесу, а також запорукою здоров'я. Він гартує витривалість та зміцнює командний дух.
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор

Опісля урочистостей, в знак підтримки спортсменів з України, які братимуть участь в Олімпійських іграх, прикордонники зіграли товариський матч з зірками українського футболу.
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор

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Теги: спорт, Волинь
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