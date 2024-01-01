На війні поліг волинянин Роман Грушевінчук

У бою неподалік Діброви на Луганщині обірвалося життя 26-річного ковельчанинаПро це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова«На фронті російсько-української війни загинув наш земляк Грушевінчук Роман Юрійович (26.07.1997 – 15.01.2024)», - зазначив мер Ковеля.Роман служив на посаді сапера. Поліг поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, мужньо захищаючи Україну від ворогів. Йому лише 26. Тепер назавжди.Завтра, 17 січня, тіло Героя привезуть до рідного Ковеля. Прощатися будуть у четвер, 18 січня:▪ 10:00 – коротка літія біля рідного дому Романа на вулиці Корольова, 2;▪ 11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪ хода до центру міста після завершення богослужіння;▪ орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Романа Грушевінчука на Алеї Героїв міського кладовища.«Висловлюю щирі співчуття мамі Романа, його братові, вітчиму, бабусі та усім рідним. Вічна пам’ять воїнові і слава Україні!» - зазначив Ігор Чайка.