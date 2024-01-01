В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ

В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Працівники СБУ повідомили про підозру ще 9 бойовикам, які брали участь у «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ під Бахмутом та Лисичанськом.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 9-х зрадників, які добровільно вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Перебуваючи у складі бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил росії, вони брали участь у так званих «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ в районах Бахмута та Лисичанська.

Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне.

Серед затриманих – учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи. Також є бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до оборонців нашої держави.

У ході слідства встановлено, що восьмеро бойовиків – мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев’ятий – житель Криму.

Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.

Як з’ясувало розслідування, один із затриманих у 2015 році захоплював Дебальцеве.

Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганщини вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу країни-агресора.

Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт з міноборони рф у тимчасово захопленому Сімферополі.

Після облаштування вогневих позицій уздовж лінії східного фронту їх відрядили до складу штурмових груп рашистів для обстрілу передових позицій ЗСУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили полоненим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
▪️⁠ ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
Сьогодні, 17:25
На війні поліг волинянин Роман Грушевінчук
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
Сьогодні, 14:03
«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ «Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ
15 січень, 12:31
Підозру від СБУ за пособництво окупантам отримав митрополит УПЦ МП Підозру від СБУ за пособництво окупантам отримав митрополит УПЦ МП
12 січень, 15:28
Зрадницю, яка передала окупантам швидкі для депортації дітей, затримали на кордоні при спробі втечі Зрадницю, яка передала окупантам швидкі для депортації дітей, затримали на кордоні при спробі втечі
12 січень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
 0
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
 0
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
 0
Лучанка у 84 роки обтирається снігом та вивчає італійську
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8