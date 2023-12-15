Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога

Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Спецекіпаж поліції «Білі янголи» провів унікальну операцію із порятунку літньої жінки в Авдіївці.

Про це в телеграмі інформує Нацполіція.

«За 500 метрів від ворога. Авдіївка», - зазначили в поліції.

Власне, «Білі янголи» врятували літню жінку з кошеням, будинок якої вигорів, подружжя, що пережило удар авіабомби, та двох поранених.



Поліцейські показали чорні руїни у приватному секторі.



«Тиждень тому з цього будинку ми вивезли літнє подружжя. Якщо б вони залишилися тут, то, ймовірно, загинули б».

У зв’язку із загостренням ситуації в місті все більше людей просять поліцію евакуювати їх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині
08 січень, 16:05
Із лінії фронту поліція під обстрілами евакуювала чоловіка з інсультом Із лінії фронту поліція під обстрілами евакуювала чоловіка з інсультом
15 грудень, 2023, 15:53
Поліція евакуювала маму із 6 дітьми із села на Чернігівщині Поліція евакуювала маму із 6 дітьми із села на Чернігівщині
13 грудень, 2023, 13:21
Виповнився рік, як «Білі янголи» рятують людей з-під обстрілів Виповнився рік, як «Білі янголи» рятують людей з-під обстрілів
01 грудень, 2023, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
 0
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
 0
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
 0
Лучанка у 84 роки обтирається снігом та вивчає італійську
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8