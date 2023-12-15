Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога

Спецекіпаж поліції «Білі янголи» провів унікальну операцію із порятунку літньої жінки в Авдіївці.Про це в телеграмі інформує Нацполіція.«За 500 метрів від ворога. Авдіївка», - зазначили в поліції.Власне,врятували літню жінку з кошеням, будинок якої вигорів, подружжя, що пережило удар авіабомби, та двох поранених.Поліцейські показали чорні руїни у приватному секторі.«Тиждень тому з цього будинку ми вивезли літнє подружжя. Якщо б вони залишилися тут, то, ймовірно, загинули б».У зв’язку із загостренням ситуації в місті все більше людей просять поліцію евакуювати їх.