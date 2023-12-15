Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
Спецекіпаж поліції «Білі янголи» провів унікальну операцію із порятунку літньої жінки в Авдіївці.
Про це в телеграмі інформує Нацполіція.
«За 500 метрів від ворога. Авдіївка», - зазначили в поліції.
Власне, «Білі янголи» врятували літню жінку з кошеням, будинок якої вигорів, подружжя, що пережило удар авіабомби, та двох поранених.
Поліцейські показали чорні руїни у приватному секторі.
«Тиждень тому з цього будинку ми вивезли літнє подружжя. Якщо б вони залишилися тут, то, ймовірно, загинули б».
У зв’язку із загостренням ситуації в місті все більше людей просять поліцію евакуювати їх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі інформує Нацполіція.
«За 500 метрів від ворога. Авдіївка», - зазначили в поліції.
Власне, «Білі янголи» врятували літню жінку з кошеням, будинок якої вигорів, подружжя, що пережило удар авіабомби, та двох поранених.
Поліцейські показали чорні руїни у приватному секторі.
«Тиждень тому з цього будинку ми вивезли літнє подружжя. Якщо б вони залишилися тут, то, ймовірно, загинули б».
У зв’язку із загостренням ситуації в місті все більше людей просять поліцію евакуювати їх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 січня
Сьогодні, 18:55
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
Сьогодні, 18:52
Луцька громада передала військовим автівки
Сьогодні, 18:31
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
Сьогодні, 17:43
На Волині урочисто підняли Олімпійський прапор
Сьогодні, 17:25