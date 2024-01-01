Половина хворих на ГРВІ на Волині – діти

На Волині продовжуєна гострі респіраторні вірусні інфекції.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині протягом другого тижня 2024 року зареєстровано 5206 випадків ГРВІ, з них - 90 випадків COVID-19.В порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 7%.Серед всіх захворілих 50% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 176 осіб, з них 11 з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 45% становлять діти.Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID- 19, на 7% нижче базового рівня інтенсивності епідемічного процесу.Із 2 жовтня 2023 року донині на ГРВІ в області перехворіло понад 82 тисячі волинян (8%), що на 25% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.