Половина хворих на ГРВІ на Волині – діти
Сьогодні, 19:19
На Волині продовжує знижуватися рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом другого тижня 2024 року зареєстровано 5206 випадків ГРВІ, з них - 90 випадків COVID-19.
В порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 7%.
Серед всіх захворілих 50% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 176 осіб, з них 11 з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 45% становлять діти.
Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID- 19, на 7% нижче базового рівня інтенсивності епідемічного процесу.
Із 2 жовтня 2023 року донині на ГРВІ в області перехворіло понад 82 тисячі волинян (8%), що на 25% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом другого тижня 2024 року зареєстровано 5206 випадків ГРВІ, з них - 90 випадків COVID-19.
В порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 7%.
Серед всіх захворілих 50% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 176 осіб, з них 11 з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 45% становлять діти.
Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID- 19, на 7% нижче базового рівня інтенсивності епідемічного процесу.
Із 2 жовтня 2023 року донині на ГРВІ в області перехворіло понад 82 тисячі волинян (8%), що на 25% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.
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