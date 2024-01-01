У селі на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 16:38
Ковельські вогнеборці сьогодні, 16 січня, ліквідували загоряння житлового будинку у селі Воля-Ковельська.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 11:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Воля-Ковельська Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 4 та 9 ДПРЧ м. Ковель. Було організовано 2 ланки ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.
На гасіння загалом було подано 2 водяних стволи. Локалізувати пожежу вдалося о 12:03 і ліквідувати о 12:24.
Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 11:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Воля-Ковельська Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 4 та 9 ДПРЧ м. Ковель. Було організовано 2 ланки ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.
На гасіння загалом було подано 2 водяних стволи. Локалізувати пожежу вдалося о 12:03 і ліквідувати о 12:24.
Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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