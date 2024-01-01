У селі на Волині спалахнув житловий будинок

У селі на Волині спалахнув житловий будинок
Ковельські вогнеборці сьогодні, 16 січня, ліквідували загоряння житлового будинку у селі Воля-Ковельська.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні о 11:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Воля-Ковельська Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 4 та 9 ДПРЧ м. Ковель. Було організовано 2 ланки ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.
У селі на Волині спалахнув житловий будинок

На гасіння загалом було подано 2 водяних стволи. Локалізувати пожежу вдалося о 12:03 і ліквідувати о 12:24.
У селі на Волині спалахнув житловий будинок

Потерпілих немає.
У селі на Волині спалахнув житловий будинок

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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