У селі на Волині спалахнув житловий будинок





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні о 11:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Воля-Ковельська Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 4 та 9 ДПРЧ м. Ковель. Було організовано 2 ланки ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.



На гасіння загалом було подано 2 водяних стволи. Локалізувати пожежу вдалося о 12:03 і ліквідувати о 12:24.



Потерпілих немає.



Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські вогнеборці сьогодні, 16 січня, ліквідували загоряння житлового будинку у селі Воля-Ковельська.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні о 11:47 до надзвичайників надійшлоу житловому будинку у селі Воля-Ковельська Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 4 та 9 ДПРЧ м. Ковель. Було організовано 2 ланки ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.На гасіння загалом було подано 2 водяних стволи. Локалізувати пожежу вдалося о 12:03 і ліквідувати о 12:24.Потерпілих немає.Причина пожежі встановлюється.

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