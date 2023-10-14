Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО
Волинські тероборонівці знищили російський танк на сході.

Про це повідомили на сторінці бригади.

"Нескінченно можна дивитися на те, як весело палає російський танк, знищений бійцями підрозділу ударних безпілотників «VORON 100» Волинської бригади тероборони!

І ми, українці, ніколи б не дозволили собі радіти з подібного – якби… Якби 2014-го сусід не став окупантом і не приніс на нашу землю війну… І якби 2022-го він – клятий окупант – не вдався до широкомасштабного вторгнення…" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинські тероборонівці, танк
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Коментарі 1
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так Танк і так походу був несправний виходячи з того, що на снігу нема сліду він там стояв веже не одну годину.....
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