Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО





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"Нескінченно можна дивитися на те, як весело палає російський танк, знищений бійцями підрозділу ударних безпілотників «VORON 100» Волинської бригади тероборони!



І ми, українці, ніколи б не дозволили собі радіти з подібного – якби… Якби 2014-го сусід не став окупантом і не приніс на нашу землю війну… І якби 2022-го він – клятий окупант – не вдався до широкомасштабного вторгнення…" - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські тероборонівці знищили російський танк на сході.Про це повідомили на сторінці бригади."Нескінченно можна дивитися на те, як весело палає російський танк, знищений бійцями підрозділу ударних безпілотників «VORON 100» Волинської бригади тероборони!І ми, українці, ніколи б не дозволили собі радіти з подібного – якби… Якби 2014-го сусід не став окупантом і не приніс на нашу землю війну… І якби 2022-го він – клятий окупант – не вдався до широкомасштабного вторгнення…" - йдеться в повідомленні.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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