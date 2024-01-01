Підозрюваного у погрозі вбивством волинянина затримали у Польщі

Правоохоронці затримали у Польщі та екстрадували волинянина за скоєння кримінальних правопорушень.Житель Ковеля перебував у розшуку в обліках Інтерполу за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканості житла) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали польські поліцейські в одному із міст Польщі та передали в Україну, інформує сектор комунікації ГУНП Волині.Відповідно до рішення польських компетентних органів та за дорученням Офісу Генерального прокурора співробітники кримінальної поліції за сприяння сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП 12 січня в міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосин» забезпечили65-річного ковельчанина з Республіки Польща в Україну.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з метою подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності.Завдяки сучасному рівню міжнародного поліцейського співробітництва, розвитку технологій та засобів комунікації можливість уникнення правопорушниками відповідальності за скоєне, шляхом втечі за кордон, зводиться до мінімуму.