Підозрюваного у погрозі вбивством волинянина затримали у Польщі
Сьогодні, 16:20
Правоохоронці затримали у Польщі та екстрадували волинянина за скоєння кримінальних правопорушень.
Житель Ковеля перебував у розшуку в обліках Інтерполу за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканості житла) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали польські поліцейські в одному із міст Польщі та передали в Україну, інформує сектор комунікації ГУНП Волині.
Відповідно до рішення польських компетентних органів та за дорученням Офісу Генерального прокурора співробітники кримінальної поліції за сприяння сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП 12 січня в міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосин» забезпечили процедуру видачі (екстрадиції) 65-річного ковельчанина з Республіки Польща в Україну.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з метою подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності.
Завдяки сучасному рівню міжнародного поліцейського співробітництва, розвитку технологій та засобів комунікації можливість уникнення правопорушниками відповідальності за скоєне, шляхом втечі за кордон, зводиться до мінімуму.
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Житель Ковеля перебував у розшуку в обліках Інтерполу за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканості житла) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали польські поліцейські в одному із міст Польщі та передали в Україну, інформує сектор комунікації ГУНП Волині.
Відповідно до рішення польських компетентних органів та за дорученням Офісу Генерального прокурора співробітники кримінальної поліції за сприяння сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП 12 січня в міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосин» забезпечили процедуру видачі (екстрадиції) 65-річного ковельчанина з Республіки Польща в Україну.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з метою подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності.
Завдяки сучасному рівню міжнародного поліцейського співробітництва, розвитку технологій та засобів комунікації можливість уникнення правопорушниками відповідальності за скоєне, шляхом втечі за кордон, зводиться до мінімуму.
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