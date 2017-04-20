Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних





Про це пише



У Міністерстві оборони кажуть, що цей законопроєкт №10062 є «критично важливим для обороноздатності України», тому його підтримують оборонне відомство та Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що реалізація закону сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат.



Так, закон передбачає:



✔ удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо;



✔ запровадження можливості створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату);



✔ створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям;



✔ створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі.



Окрім того, законопроєкт посилює кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Це дозволить:



✔ вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс використовуватимуть для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);



✔ прискорити та розширити доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;



✔ прискорити розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;



✔ посилити захист даних від кібератак ворога тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада прийняла закон про цифровізацію української армії, який, зокрема, передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, прив'язаного до єдиного реєстру виборців, та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Рішення підтримали 249 парламентаря.Про це пише Громадське з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Ірину Геращенко.У Міністерстві оборони кажуть, що цей законопроєкт №10062 є «критично важливим для обороноздатності України», тому його підтримують оборонне відомство та Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що реалізація закону сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат.✔ удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо;✔ запровадження можливості створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату);✔ створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям;✔ створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі.Окрім того, законопроєкт посилює кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Це дозволить:✔ вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс використовуватимуть для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);✔ прискорити та розширити доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;✔ прискорити розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;✔ посилити захист даних від кібератак ворога тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію