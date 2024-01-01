Відійшов у вічність соліст гурту «Давня казка» з Луцька
Сьогодні, 15:41
Зупинилося серце відомого музиканта, соліста луцького гурту «Давня казка» Євгена Чепіля.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці гурту у фейсбуці.
«З глибоким жалем та невимовною скорботою повідомляємо, що наша казкова сім'я осиротіла. Немає більше з нами в цьому світі нашого натхненника, соліста, мрійника та художника, мандрівника, організатора, завжди веселого та позитивного товариша, справжнього друга - Жені, нашого Жені, нашого Чепіля. Для мами - сина, для сестри - брата, для дружини – чоловіка», - йдеться у повідомленні.
«Важко дібрати слова підтримки та співчуття для рідних, але ми разом, і дай нам, Боже, всім пережити цю гірку втрату. Хай Бог прийме його душу в Своє Царство. Поповнюй ряди небесного хору. Ти і твої пісні назавжди в наших серцях», - зазначили в гурті.
Прощання із музикантом відбудеться завтра, 17 січня, о 12:00 в луцькому будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці гурту у фейсбуці.
«З глибоким жалем та невимовною скорботою повідомляємо, що наша казкова сім'я осиротіла. Немає більше з нами в цьому світі нашого натхненника, соліста, мрійника та художника, мандрівника, організатора, завжди веселого та позитивного товариша, справжнього друга - Жені, нашого Жені, нашого Чепіля. Для мами - сина, для сестри - брата, для дружини – чоловіка», - йдеться у повідомленні.
«Важко дібрати слова підтримки та співчуття для рідних, але ми разом, і дай нам, Боже, всім пережити цю гірку втрату. Хай Бог прийме його душу в Своє Царство. Поповнюй ряди небесного хору. Ти і твої пісні назавжди в наших серцях», - зазначили в гурті.
Прощання із музикантом відбудеться завтра, 17 січня, о 12:00 в луцькому будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Фронт у нас один – там, де б’ються наші захисники!» – Кличко закликав не розпалювати ворожнечу всередині країни
Сьогодні, 15:45
Відійшов у вічність соліст гурту «Давня казка» з Луцька
Сьогодні, 15:41
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні
Сьогодні, 15:01
Скандальна оборудка на «Енергоатомі»: розслідування завершили
Сьогодні, 14:46
Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня
Сьогодні, 14:30