Відійшов у вічність соліст гурту «Давня казка» з Луцька

Зупинилося серце відомого музиканта, соліста луцького гурту «Давня казка»Про це йдеться у повідомленні на сторінці гурту у фейсбуці.«З глибоким жалем та невимовною скорботою повідомляємо, що наша казкова сім'я осиротіла. Немає більше з нами в цьому світі нашого натхненника, соліста, мрійника та художника, мандрівника, організатора, завжди веселого та позитивного товариша, справжнього друга - Жені, нашого Жені, нашого Чепіля. Для мами - сина, для сестри - брата, для дружини – чоловіка», - йдеться у повідомленні.«Важко дібрати слова підтримки та співчуття для рідних, але ми разом, і дай нам, Боже, всім пережити цю гірку втрату. Хай Бог прийме його душу в Своє Царство. Поповнюй ряди небесного хору. Ти і твої пісні назавжди в наших серцях», - зазначили в гурті.Прощання із музикантом відбудеться завтра, 17 січня, о 12:00 в луцькому будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея.