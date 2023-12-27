Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні





Серед них – чимало поранених військових, передає



У комплексі фізичної реабілітації також водні процедури та спілкування з психологом, розповів завідувач центру Тарас Ікало.



У залі фізичної терапії медики працюють із пацієнтами над відновленням рухових функцій. Як розповів 28-річний військовий Петро Клиш, 2016 року отримав на службі травму коліна, а через воєнні дії не мав змоги достатньо часу приділити лікуванню.



"В мене закінчився контракт 7 лютого 2022 року. 24 лютого почалась повномасштабна війна, година восьма – я прокинувся від дзвінка, кажуть – війна, а війна іде з 2014-го року на Донбасі... Ну, і я навіть не розбирав валізу: одразу пішов у військкомат і пішов назад служити", — говорить боєць.



Проходить фізичну реабілітацію в медзакладі після аварії Віталій Ліпчанський. Каже: завдяки лікуванню й комплексу фізичних занять став на ноги через півтора місяця.



"Попав на пішохідному переході в аварію, мене збили. Було два переломи ніг і лівої ключиці. Зараз цією вправою розробляю працездатність лівої ключиці", — зазначив чоловік.



У кабінеті, де розробляють рухи пальців на руках після інсультів або поранень, із кожним пацієнтом упродовж години працює ерготерапевтка Оксана Мордик. З її слів, за день взаємодіє максимум із десятьма пацієнтами.



"Ерготерапія — це розпрацювання дрібної моторики, а також навчання пацієнтів після травм, інсультів, поранень, як вони можуть в побуті себе обслуговувати і датвати собі раду. Також ми тут навчаємо родичів, щоб вони знали, як жити з такими людьми, як можна допомагати, і не робити все за них", — каже фахівчиня.



Проходить реабілітацію в луцькому центрі після мінно-вибухової травми 48-річний боєць Роман Колубай із Донецької області. Каже: став на захист країни з 2015 року.



"Отримав мінно-вибухову травму, травму руки. Прилетіла міна в червні минулого року в Заорізькій області. Намагаюся відновитися. Оце я її розминаю, бо рука не працює. Намагаюся відновитися", — розповів військовий.



Упродовж 2023 року в реабілітаційному центру, сказав завідувач Тарас Ікало, відновлювали здоров'я орієнтовно 420 пацієнтів, 110 з яких — військовослужбовці.



"Щодо військових — це поранення здебільшого, якщо цивільні, то це інсульти. Як тільки починаються холоди, морози, починаються падіння і потік пацієнтів з ортопедичними травмами суттєво більшає. Більшість запитів: навчити ходити і бути наскільки можливо самостійними", — говорить медик.



Лікар Тарас Ікало додав, що в кожного пацієнта індивідуальний курс фізичної реабілітації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад півсотні пацієнтів відновлюють здоров’я у реабілітаційному центрі Волинської обласної клінічної лікарні.Серед них – чимало, передає Суспільне У комплексі фізичної реабілітації також водні процедури та спілкування з психологом, розповів завідувач центруУ залі фізичної терапії медики працюють із пацієнтами над відновленням рухових функцій. Як розповів 28-річний військовий, 2016 року отримав на службі травму коліна, а через воєнні дії не мав змоги достатньо часу приділити лікуванню."В мене закінчився контракт 7 лютого 2022 року. 24 лютого почалась повномасштабна війна, година восьма – я прокинувся від дзвінка, кажуть – війна, а війна іде з 2014-го року на Донбасі... Ну, і я навіть не розбирав валізу: одразу пішов у військкомат і пішов назад служити", — говорить боєць.Проходить фізичну реабілітацію в медзакладі після аварії Віталій Ліпчанський. Каже: завдяки лікуванню й комплексу фізичних занять став на ноги через півтора місяця."Попав на пішохідному переході в аварію, мене збили. Було два переломи ніг і лівої ключиці. Зараз цією вправою розробляю працездатність лівої ключиці", — зазначив чоловік.У кабінеті, де розробляють рухи пальців на руках після інсультів або поранень, із кожним пацієнтом упродовж години працює ерготерапевтка Оксана Мордик. З її слів, за день взаємодіє максимум із десятьма пацієнтами."Ерготерапія — це розпрацювання дрібної моторики, а також навчання пацієнтів після травм, інсультів, поранень, як вони можуть в побуті себе обслуговувати і датвати собі раду. Також ми тут навчаємо родичів, щоб вони знали, як жити з такими людьми, як можна допомагати, і не робити все за них", — каже фахівчиня.Проходить реабілітацію в луцькому центрі після мінно-вибухової травми 48-річний боєць Роман Колубай із Донецької області. Каже: став на захист країни з 2015 року."Отримав мінно-вибухову травму, травму руки. Прилетіла міна в червні минулого року в Заорізькій області. Намагаюся відновитися. Оце я її розминаю, бо рука не працює. Намагаюся відновитися", — розповів військовий.Упродовж 2023 року в реабілітаційному центру, сказав завідувач Тарас Ікало, відновлювали здоров'я орієнтовно 420 пацієнтів, 110 з яких — військовослужбовці."Щодо військових — це поранення здебільшого, якщо цивільні, то це інсульти. Як тільки починаються холоди, морози, починаються падіння і потік пацієнтів з ортопедичними травмами суттєво більшає. Більшість запитів: навчити ходити і бути наскільки можливо самостійними", — говорить медик.Лікар Тарас Ікало додав, що в кожного пацієнта індивідуальний курс фізичної реабілітації.

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