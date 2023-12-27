Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні

Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні
Понад півсотні пацієнтів відновлюють здоров’я у реабілітаційному центрі Волинської обласної клінічної лікарні.

Серед них – чимало поранених військових, передає Суспільне.

У комплексі фізичної реабілітації також водні процедури та спілкування з психологом, розповів завідувач центру Тарас Ікало.
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні

У залі фізичної терапії медики працюють із пацієнтами над відновленням рухових функцій. Як розповів 28-річний військовий Петро Клиш, 2016 року отримав на службі травму коліна, а через воєнні дії не мав змоги достатньо часу приділити лікуванню.
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні

"В мене закінчився контракт 7 лютого 2022 року. 24 лютого почалась повномасштабна війна, година восьма – я прокинувся від дзвінка, кажуть – війна, а війна іде з 2014-го року на Донбасі... Ну, і я навіть не розбирав валізу: одразу пішов у військкомат і пішов назад служити", — говорить боєць.

Проходить фізичну реабілітацію в медзакладі після аварії Віталій Ліпчанський. Каже: завдяки лікуванню й комплексу фізичних занять став на ноги через півтора місяця.
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні

"Попав на пішохідному переході в аварію, мене збили. Було два переломи ніг і лівої ключиці. Зараз цією вправою розробляю працездатність лівої ключиці", — зазначив чоловік.

У кабінеті, де розробляють рухи пальців на руках після інсультів або поранень, із кожним пацієнтом упродовж години працює ерготерапевтка Оксана Мордик. З її слів, за день взаємодіє максимум із десятьма пацієнтами.
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні

"Ерготерапія — це розпрацювання дрібної моторики, а також навчання пацієнтів після травм, інсультів, поранень, як вони можуть в побуті себе обслуговувати і датвати собі раду. Також ми тут навчаємо родичів, щоб вони знали, як жити з такими людьми, як можна допомагати, і не робити все за них", — каже фахівчиня.

Проходить реабілітацію в луцькому центрі після мінно-вибухової травми 48-річний боєць Роман Колубай із Донецької області. Каже: став на захист країни з 2015 року.
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні

"Отримав мінно-вибухову травму, травму руки. Прилетіла міна в червні минулого року в Заорізькій області. Намагаюся відновитися. Оце я її розминаю, бо рука не працює. Намагаюся відновитися", — розповів військовий.

Упродовж 2023 року в реабілітаційному центру, сказав завідувач Тарас Ікало, відновлювали здоров'я орієнтовно 420 пацієнтів, 110 з яких — військовослужбовці.

"Щодо військових — це поранення здебільшого, якщо цивільні, то це інсульти. Як тільки починаються холоди, морози, починаються падіння і потік пацієнтів з ортопедичними травмами суттєво більшає. Більшість запитів: навчити ходити і бути наскільки можливо самостійними", — говорить медик.

Лікар Тарас Ікало додав, що в кожного пацієнта індивідуальний курс фізичної реабілітації.


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Теги: реабілітація, військові
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