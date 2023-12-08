Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня

протестувальники призупиняють до 1 березня свій протест.



Про це під час пресконференції у Варшаві заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, передає власний кореспондент



“Ми підписали угоду, результатом якої є припинення протесту на автомобільних пунктах пропуску в трьох населених пунктах – Корчова, Гребенне, Дорогуськ”, - заявив Клімчак.



За його словами, угода, яка містить сім пунктів, діятиме до 1 березня. За цей час уряд Польщі зобов’язується вирішити проблеми перевізників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з організаторами блокади пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, за результатами якоїПро це під час пресконференції у Варшаві заявив міністр інфраструктури Польщі, передає власний кореспондент Укрінформу “Ми підписали угоду, результатом якої є припинення протесту на автомобільних пунктах пропуску в трьох населених пунктах – Корчова, Гребенне, Дорогуськ”, - заявив Клімчак.За його словами, угода, яка містить сім пунктів, діятиме до 1 березня. За цей час уряд Польщі зобов’язується вирішити проблеми перевізників.

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