Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ

Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Показали, як волинські тероборонівці ідуть на бойове завдання "на нулі".

Про це повідомляють на сторінці бригади.

"Приголомшливий фоторепортаж офіцера служби зв'язків з громадськістю Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" Олександра Ткачука з висування підрозділу Луцького батальйону Волинської бригади тероборони на бойове чергування та перебування на "нулі"", - йдеться в повідомленні.
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: волинські тероборонівці, на нулі
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