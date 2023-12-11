Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:05
Показали, як волинські тероборонівці ідуть на бойове завдання "на нулі".
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Приголомшливий фоторепортаж офіцера служби зв'язків з громадськістю Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" Олександра Ткачука з висування підрозділу Луцького батальйону Волинської бригади тероборони на бойове чергування та перебування на "нулі"", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Приголомшливий фоторепортаж офіцера служби зв'язків з громадськістю Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" Олександра Ткачука з висування підрозділу Луцького батальйону Волинської бригади тероборони на бойове чергування та перебування на "нулі"", - йдеться в повідомленні.
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