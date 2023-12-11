Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ





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"Приголомшливий фоторепортаж офіцера служби зв'язків з громадськістю Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" Олександра Ткачука з висування підрозділу Луцького батальйону Волинської бригади тероборони на бойове чергування та перебування на "нулі"", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Показали, як волинські тероборонівці ідуть на бойове завдання "на нулі".Про це повідомляють на сторінці бригади."Приголомшливий фоторепортаж офіцера служби зв'язків з громадськістю Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід"з висування підрозділу Луцького батальйону Волинської бригади тероборони на бойове чергування та перебування на "нулі"", - йдеться в повідомленні.

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