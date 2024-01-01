Через необережне поводження з вогнем на Волині виникла пожежа





Про це повідомило у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні о 01:54 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Привітне Локачинської громади Володимирського району.



На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної команди с. Привітне, які о 02:30 ліквідували загорання.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі на Волині рятувальники сьогодні, 16 січня, ліквідували загорання господарської споруди.Про це повідомило у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.Сьогодні о 01:54 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Привітне Локачинської громади Володимирського району.На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної команди с. Привітне, які о 02:30 ліквідували загорання.Ймовірна причина– необережне поводження з вогнем.

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