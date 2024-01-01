Через необережне поводження з вогнем на Волині виникла пожежа
Сьогодні, 13:44
У Володимирському районі на Волині рятувальники сьогодні, 16 січня, ліквідували загорання господарської споруди.
Про це повідомило у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 01:54 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Привітне Локачинської громади Володимирського району.
На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної команди с. Привітне, які о 02:30 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомило у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 01:54 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Привітне Локачинської громади Володимирського району.
На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної команди с. Привітне, які о 02:30 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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