На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків

На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків
Лебеді та качки щороку знаходять прихисток біля гідрологічного поста Корнин на Волині.

Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Щорічно зимовий період лебеді та качки проводять на річці Устя в межах гідрологічного поста Корнин.
На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків

Тут вони знаходять прихисток і їжу в складних погодних умовах.
На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків

«Станом на сьогодні на річці Корнин спостерігається неповний льодостав», - зазначили синоптики.

Нагадаємо, лебедя із Теремнівських ставків, який не може літати, забрали до зоопарку.

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Теги: природа, Волинь
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