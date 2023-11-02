На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків
Сьогодні, 13:25
Лебеді та качки щороку знаходять прихисток біля гідрологічного поста Корнин на Волині.
Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Щорічно зимовий період лебеді та качки проводять на річці Устя в межах гідрологічного поста Корнин.
Тут вони знаходять прихисток і їжу в складних погодних умовах.
«Станом на сьогодні на річці Корнин спостерігається неповний льодостав», - зазначили синоптики.
Нагадаємо, лебедя із Теремнівських ставків, який не може літати, забрали до зоопарку.
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Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Щорічно зимовий період лебеді та качки проводять на річці Устя в межах гідрологічного поста Корнин.
Тут вони знаходять прихисток і їжу в складних погодних умовах.
«Станом на сьогодні на річці Корнин спостерігається неповний льодостав», - зазначили синоптики.
Нагадаємо, лебедя із Теремнівських ставків, який не може літати, забрали до зоопарку.
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