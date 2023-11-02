На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків





Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Щорічно зимовий період лебеді та качки проводять на річці Устя в межах гідрологічного поста Корнин.



Тут вони знаходять прихисток і їжу в складних погодних умовах.



«Станом на сьогодні на річці Корнин спостерігається неповний льодостав», - зазначили синоптики.



Нагадаємо, лебедя із Теремнівських ставків, який не може літати, забрали до зоопарку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лебеді та качки щороку знаходять прихисток біля гідрологічного поста Корнин на Волині.Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.Щорічно зимовий період лебеді та качки проводять на річці Устя в межах гідрологічного поста Корнин.Тут вони знаходять прихисток і їжу в складних погодних умовах.«Станом на сьогодні на річці Корнин спостерігається неповний льодостав», - зазначили синоптики.Нагадаємо, лебедя із Теремнівських ставків, який не може літати,

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