Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк

Денисюк Олександр Федорович, житель с.Заліси, який знаходився на лікуванні в м.Київ.



Про це



"Знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Заболоттівську громаду. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого. Низько схиляємо голови у скорботі. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час прибуття Героя додому буде повідомлено пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди, помер 15 січня 2024 року командир відділення взводу управління 1 зенітної кулеметної роти молодший сержант, житель с.Заліси, який знаходився на лікуванні в м.Київ.Про це повідомили у Заболоттівській громаді."Знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Заболоттівську громаду. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого. Низько схиляємо голови у скорботі. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час прибуття Героя додому буде повідомлено пізніше.

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