Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк
Сьогодні, 12:40
Внаслідок отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди, помер 15 січня 2024 року командир відділення взводу управління 1 зенітної кулеметної роти молодший сержант Денисюк Олександр Федорович, житель с.Заліси, який знаходився на лікуванні в м.Київ.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Заболоттівську громаду. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого. Низько схиляємо голови у скорботі. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття Героя додому буде повідомлено пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Заболоттівську громаду. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого. Низько схиляємо голови у скорботі. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття Героя додому буде повідомлено пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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