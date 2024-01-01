Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк

Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк
Внаслідок отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди, помер 15 січня 2024 року командир відділення взводу управління 1 зенітної кулеметної роти молодший сержант Денисюк Олександр Федорович, житель с.Заліси, який знаходився на лікуванні в м.Київ.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"Знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Заболоттівську громаду. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого. Низько схиляємо голови у скорботі. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час прибуття Героя додому буде повідомлено пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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