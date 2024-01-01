У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами

У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами
Волинські рятувальники відбуксирували рейсовий автобус із пасажирами, що застряг у сніговій пастці.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 16 січня, о 10:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Бубнів та Руснів застряг рейсовий автобус в сніговому заметі.
У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами

В салоні перебував водій та 5 людей (дорослих) . На місце події прибули рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі, які за допомогою троса прикріпленого до пожежного автомобіля витягнули застряглий транспорт із замету.
У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами

Нагадаємо, раніше на Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рятувальники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк
Сьогодні, 12:40
Загинув під Бахмутом: на вшанували Героя Максима Стрижака
Сьогодні, 12:36
У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами
Сьогодні, 12:20
Луцький театр «Гармидер» покаже у Києві виставу про Полісся
Сьогодні, 12:01
У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку
15 січень, 13:16
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
12 січень, 09:59
На Волині надзвичайники визволили із замету авто з жінкою і дитиною На Волині надзвичайники визволили із замету авто з жінкою і дитиною
11 січень, 16:22
У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця
10 січень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк
Сьогодні, 12:40
 0
Загинув під Бахмутом: на вшанували Героя Максима Стрижака
Сьогодні, 12:36
 0
У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами
Сьогодні, 12:20
 0
Луцький театр «Гармидер» покаже у Києві виставу про Полісся
Сьогодні, 12:01
 0
У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8