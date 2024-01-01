У сніговій пастці на Волині застряг автобус із пасажирами
Сьогодні, 12:20
Волинські рятувальники відбуксирували рейсовий автобус із пасажирами, що застряг у сніговій пастці.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 16 січня, о 10:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Бубнів та Руснів застряг рейсовий автобус в сніговому заметі.
В салоні перебував водій та 5 людей (дорослих) . На місце події прибули рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі, які за допомогою троса прикріпленого до пожежного автомобіля витягнули застряглий транспорт із замету.
Нагадаємо, раніше на Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 16 січня, о 10:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Бубнів та Руснів застряг рейсовий автобус в сніговому заметі.
В салоні перебував водій та 5 людей (дорослих) . На місце події прибули рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі, які за допомогою троса прикріпленого до пожежного автомобіля витягнули застряглий транспорт із замету.
Нагадаємо, раніше на Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів
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