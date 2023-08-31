Луцький театр «Гармидер» покаже у Києві виставу про Полісся
Сьогодні, 12:01
Луцький незалежний театр «Гармидер» покаже у Центрі Леся Курбаса в Києві виставу «Пʼять Пісень Полісся» у постановці Руслани Порицької за пʼєсою сучасної української драматургині Людмили Тимошенко.
За лічені дні квитки на показ 21 січня було розкуплено, тому в театрі оголосили про додатковий показ у суботу, 20 січня.
Про це повідомили у громадській платформі «Алгоритм дій».
«Для нас важливо заявляти про Луцьк на театральній мапі України. Також нам цінна думка професійного глядача, столичного глядача, адже це стимулює до подальшого розвитку. Крім того, ми глибоко розуміємо колорит Полісся і ще й тому хочемо поділитися цією історією в Києві. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, які розділяють з нами цінності і підтримали ці гастролі» — підсумувала керівниця театру і режисерка вистави Руслана Порицька.
У п'єсі Людмили Тимошенко зібрані пʼять коротких історій, що трапились на українському Поліссі за останні 100 років. П'єса з моменту написання авторкою у 2020 році була перекладена англійською, польською мовами і отримала низку відзнак і гран-прі українських та міжнародних конкурсів сучасної драми. У 2022 році відбулася її постановка у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької в Львові (режисер: Ігор Білиць), а в липні 2023 року — в театрі «Гармидер». Після цього постановку цього тексту здійснили ще 4 українські театри. Таким чином у 2023 році п'єса стала прикладом як сучасна українська драматургія може завойовувати українську сцену.
Авторка п’єси Людмила Тимошенко відгукнулася про перегляд вистави і відвідини луцького театру: «Сьогодні я стала свідком відкриття 20 сезону театру ГаРмИдЕр у Луцьку. Відкривалися виставою «П‘ять Пісень Полісся», яка є для мене особливою. Я бажаю цій виставі успіху, бо є усі підстави. Режисерка Руслана Порицька, костюми, художнє вирішення сцени, енергія акторів — усі заслуговують на повні зали і вдячного глядача. Приходьте, люди, приходьте».
Команда театру «Гармидер» створила цю виставу на волонтерських засадах власним ресурсом, не отримуючи жодних державних чи грантових коштів. Натхнення для творення режисерка і актори шукали у творчій лабораторії на Волинському Поліссі, куди колектив театру їздив у дослідження.
«Ці п'ять історій — це наше проживання травм тоталітарного минулого, наша безмежна самоіронія, наша сила землі й духу. Темні часи голоду, війни та поневолення пробуджують темний бік свідомості героїв твору. Важкі усвідомлення травм народу за останнє століття трансформувалися у виставі у глибокі образи та голоси поколінь.» — ділиться режисерка вистави Руслана Порицька.
20 січня о 18:00 кияни матимуть можливість побачити «Пʼять Пісень Полісся» у Центрі Леся Курбаса за адресою: вул. Володимирська, 23в.
А вже через тиждень після гастролей у Києві театр запрошує лучан на прем’єру казки для всієї сім’ї «ЖУРАВЛИК, який не хотів журитися», яка відбудеться в неділю, 28 січня, о 17:00 в приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок.
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За лічені дні квитки на показ 21 січня було розкуплено, тому в театрі оголосили про додатковий показ у суботу, 20 січня.
Про це повідомили у громадській платформі «Алгоритм дій».
«Для нас важливо заявляти про Луцьк на театральній мапі України. Також нам цінна думка професійного глядача, столичного глядача, адже це стимулює до подальшого розвитку. Крім того, ми глибоко розуміємо колорит Полісся і ще й тому хочемо поділитися цією історією в Києві. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, які розділяють з нами цінності і підтримали ці гастролі» — підсумувала керівниця театру і режисерка вистави Руслана Порицька.
У п'єсі Людмили Тимошенко зібрані пʼять коротких історій, що трапились на українському Поліссі за останні 100 років. П'єса з моменту написання авторкою у 2020 році була перекладена англійською, польською мовами і отримала низку відзнак і гран-прі українських та міжнародних конкурсів сучасної драми. У 2022 році відбулася її постановка у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької в Львові (режисер: Ігор Білиць), а в липні 2023 року — в театрі «Гармидер». Після цього постановку цього тексту здійснили ще 4 українські театри. Таким чином у 2023 році п'єса стала прикладом як сучасна українська драматургія може завойовувати українську сцену.
Авторка п’єси Людмила Тимошенко відгукнулася про перегляд вистави і відвідини луцького театру: «Сьогодні я стала свідком відкриття 20 сезону театру ГаРмИдЕр у Луцьку. Відкривалися виставою «П‘ять Пісень Полісся», яка є для мене особливою. Я бажаю цій виставі успіху, бо є усі підстави. Режисерка Руслана Порицька, костюми, художнє вирішення сцени, енергія акторів — усі заслуговують на повні зали і вдячного глядача. Приходьте, люди, приходьте».
Команда театру «Гармидер» створила цю виставу на волонтерських засадах власним ресурсом, не отримуючи жодних державних чи грантових коштів. Натхнення для творення режисерка і актори шукали у творчій лабораторії на Волинському Поліссі, куди колектив театру їздив у дослідження.
«Ці п'ять історій — це наше проживання травм тоталітарного минулого, наша безмежна самоіронія, наша сила землі й духу. Темні часи голоду, війни та поневолення пробуджують темний бік свідомості героїв твору. Важкі усвідомлення травм народу за останнє століття трансформувалися у виставі у глибокі образи та голоси поколінь.» — ділиться режисерка вистави Руслана Порицька.
20 січня о 18:00 кияни матимуть можливість побачити «Пʼять Пісень Полісся» у Центрі Леся Курбаса за адресою: вул. Володимирська, 23в.
А вже через тиждень після гастролей у Києві театр запрошує лучан на прем’єру казки для всієї сім’ї «ЖУРАВЛИК, який не хотів журитися», яка відбудеться в неділю, 28 січня, о 17:00 в приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок.
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