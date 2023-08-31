Луцький театр «Гармидер» покаже у Києві виставу про Полісся

Луцький незалежний театр «Гармидер» покаже у Центрів Києві виставу «Пʼять Пісень Полісся» у постановціза пʼєсою сучасної української драматургиніЗа лічені дні квитки на показ 21 січня було розкуплено, тому в театрі оголосили про додатковий показ у суботу, 20 січня.Про це повідомили у громадській платформі «Алгоритм дій».— підсумувала керівниця театру і режисерка вистави Руслана Порицька.У п'єсі Людмили Тимошенко зібрані пʼять коротких історій, що трапились на українському Поліссі за останні 100 років. П'єса з моменту написання авторкою у 2020 році була перекладена англійською, польською мовами і отримала низку відзнак і гран-прі українських та міжнародних конкурсів сучасної драми. У 2022 році відбулася її постановка у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької в Львові (режисер: Ігор Білиць), а в липні 2023 року — в театрі «Гармидер». Після цього постановку цього тексту здійснили ще 4 українські театри. Таким чином у 2023 році п'єса стала прикладом як сучасна українська драматургія може завойовувати українську сцену.Авторка п’єси Людмила Тимошенко відгукнулася про перегляд вистави і відвідини луцького театру: «Сьогодні я стала свідком відкриття 20 сезону театру ГаРмИдЕр у Луцьку. Відкривалися виставою «П‘ять Пісень Полісся», яка є для мене особливою. Я бажаю цій виставі успіху, бо є усі підстави. Режисерка Руслана Порицька, костюми, художнє вирішення сцени, енергія акторів — усі заслуговують на повні зали і вдячного глядача. Приходьте, люди, приходьте».Команда театру «Гармидер» створила цю виставу на волонтерських засадах власним ресурсом, не отримуючи жодних державних чи грантових коштів. Натхнення для творення режисерка і актори шукали у творчій лабораторії на Волинському Поліссі, куди колектив театру їздив у дослідження.«Ці п'ять історій — це наше проживання травм тоталітарного минулого, наша безмежна самоіронія, наша сила землі й духу. Темні часи голоду, війни та поневолення пробуджують темний бік свідомості героїв твору. Важкі усвідомлення травм народу за останнє століття трансформувалися у виставі у глибокі образи та голоси поколінь.» — ділиться режисерка вистави Руслана Порицька.20 січня о 18:00 кияни матимуть можливість побачити «Пʼять Пісень Полісся» у Центрі Леся Курбаса за адресою: вул. Володимирська, 23в.А вже через тиждень після гастролей у Києві театр запрошує лучан на прем’єру казки для всієї сім’ї «ЖУРАВЛИК, який не хотів журитися», яка відбудеться в неділю, 28 січня, о 17:00 в приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок.