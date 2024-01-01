Оголосили обов’язкову евакуацію із майже 30 сіл на Харківщині

обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району.



Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.



До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:



- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;



- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.



Усіх евакуйованих забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині, враховуючи безпекову ситуацію, запровадилинаселення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району.Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.Усіх евакуйованих забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

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