На Волині зустрічатимуть Героя Павла Фісюка, в якого на війні не витримало серце
Сьогодні, 11:13
Додому на Волинь на щиті сьогодні, 16 січня, повертається військовослужбовець Павло Фісюк, життя якого обірвала гостра коронарна смерть.
Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівська громада.
У селищній раді звернулися до жителів та гостей Ратнівської громади. Сьогодні, 16 січня, орієнтовно о 21.00 додому повертається Захисник, який помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань, житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович (04.07.1968 р.н.)
«Ще одне життя згасло… Просимо усіх вийти та гідно зустріти Захисника. Світла і вічна памʼять Воїну», - повідомили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівська громада.
У селищній раді звернулися до жителів та гостей Ратнівської громади. Сьогодні, 16 січня, орієнтовно о 21.00 додому повертається Захисник, який помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань, житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович (04.07.1968 р.н.)
«Ще одне життя згасло… Просимо усіх вийти та гідно зустріти Захисника. Світла і вічна памʼять Воїну», - повідомили у селищній раді.
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