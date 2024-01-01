На Волині зустрічатимуть Героя Павла Фісюка, в якого на війні не витримало серце

На Волині зустрічатимуть Героя Павла Фісюка, в якого на війні не витримало серце
Додому на Волинь на щиті сьогодні, 16 січня, повертається військовослужбовець Павло Фісюк, життя якого обірвала гостра коронарна смерть.

Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівська громада.

У селищній раді звернулися до жителів та гостей Ратнівської громади. Сьогодні, 16 січня, орієнтовно о 21.00 додому повертається Захисник, який помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань, житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович (04.07.1968 р.н.)
На Волині зустрічатимуть Героя Павла Фісюка, в якого на війні не витримало серце

«Ще одне життя згасло… Просимо усіх вийти та гідно зустріти Захисника. Світла і вічна памʼять Воїну», - повідомили у селищній раді.


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Теги: загиблі, війна
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