На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі

Волинські поліцейські припинили злочинну діяльність групи шахраїв.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисники, перебуваючи у місцях позбавлення волі, видурювали гроші у водіїв таксі.Так, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонували до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе, та просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах, оплативши його у терміналах. Водії вносили кошти, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай.Після оплати «замовлення» його потрібно було доставити за додаткову винагороду, однак після оплати неіснуючих товарів у терміналах зв'язок із шахраєм зникав.Поліцейські задокументували щонайменше 20 таких епізодів.Припинили злочинну діяльність зловмисників співробітники управління карного розшуку області спільно з маневицькими оперативниками у співпраці з працівниками оперативного відділу державної установи Маневицьокої ВК за силової підтримки спецпризначенців КОРД, РПОП та ТОР.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.