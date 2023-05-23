На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі

На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі
Волинські поліцейські припинили злочинну діяльність групи шахраїв.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисники, перебуваючи у місцях позбавлення волі, видурювали гроші у водіїв таксі.

Так, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонували до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе, та просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах, оплативши його у терміналах. Водії вносили кошти, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай.

Після оплати «замовлення» його потрібно було доставити за додаткову винагороду, однак після оплати неіснуючих товарів у терміналах зв'язок із шахраєм зникав.

Поліцейські задокументували щонайменше 20 таких епізодів.

Припинили злочинну діяльність зловмисників співробітники управління карного розшуку області спільно з маневицькими оперативниками у співпраці з працівниками оперативного відділу державної установи Маневицьокої ВК за силової підтримки спецпризначенців КОРД, РПОП та ТОР.
На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Теги: Маневицька ВК, в'язні, таксі
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