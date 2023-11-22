У Луцьку десять будинків тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 10:20
У зв'язку із витоком на тепловій мережі у Луцьку подачу опалення тимчасово припинено до 10 будинків. Роботи з відновлення буде виконано впродовж дня.
Про це повідомляють у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"У зв'язку із витоком на тепловій мережі на вул. Мальовничій із 08:00 ранку сьогодні припинено подачу теплоносія до 8 житлових будинків на вул. Львівській, 61, 61а, вул. Потебні, 44, 46, 48, 50, вул. Кожедуба, 11.
Роботи з ліквідації витоку та відновлення опалення для споживачів буде виконано впродовж дня", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, продовжуються роботи на проспекті Відродження, де вчора, 15 січня, впродовж дня виконано заміну аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання, а сьогодні розпочато роботу із заміни ветхої ділянки мережі централізованого опалення.
"У зв'язку із цим із 08:30 послугу з постачання теплової енергії тимчасово припинено до будинків на просп. Відродження, 8, 8а. Виконання робіт і відновлення послуги - впродовж дня", - зазначають у "Луцьктеплі".
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту: 0 800 21 55 21.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"У зв'язку із витоком на тепловій мережі на вул. Мальовничій із 08:00 ранку сьогодні припинено подачу теплоносія до 8 житлових будинків на вул. Львівській, 61, 61а, вул. Потебні, 44, 46, 48, 50, вул. Кожедуба, 11.
Роботи з ліквідації витоку та відновлення опалення для споживачів буде виконано впродовж дня", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, продовжуються роботи на проспекті Відродження, де вчора, 15 січня, впродовж дня виконано заміну аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання, а сьогодні розпочато роботу із заміни ветхої ділянки мережі централізованого опалення.
"У зв'язку із цим із 08:30 послугу з постачання теплової енергії тимчасово припинено до будинків на просп. Відродження, 8, 8а. Виконання робіт і відновлення послуги - впродовж дня", - зазначають у "Луцьктеплі".
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту: 0 800 21 55 21.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі
Сьогодні, 10:58
Волинські прокурори перешкодили трьом росіянам вивести за кордон корпоративні права українського підприємства
Сьогодні, 10:41
У Луцьку десять будинків тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 10:20
«О 4-ій Роман поїхав на завдання. А вже о 7 ранку загинув разом із побратимом»: історія 22-річного Героя з Луцька
Сьогодні, 09:50
На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів
Сьогодні, 09:30