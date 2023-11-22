У Луцьку десять будинків тимчасово залишилися без тепла

У Луцьку десять будинків тимчасово залишилися без тепла
У зв'язку із витоком на тепловій мережі у Луцьку подачу опалення тимчасово припинено до 10 будинків. Роботи з відновлення буде виконано впродовж дня.

Про це повідомляють у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

"У зв'язку із витоком на тепловій мережі на вул. Мальовничій із 08:00 ранку сьогодні припинено подачу теплоносія до 8 житлових будинків на вул. Львівській, 61, 61а, вул. Потебні, 44, 46, 48, 50, вул. Кожедуба, 11.

Роботи з ліквідації витоку та відновлення опалення для споживачів буде виконано впродовж дня", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, продовжуються роботи на проспекті Відродження, де вчора, 15 січня, впродовж дня виконано заміну аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання, а сьогодні розпочато роботу із заміни ветхої ділянки мережі централізованого опалення.

"У зв'язку із цим із 08:30 послугу з постачання теплової енергії тимчасово припинено до будинків на просп. Відродження, 8, 8а. Виконання робіт і відновлення послуги - впродовж дня", - зазначають у "Луцьктеплі".

Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту: 0 800 21 55 21.

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Теги: Луцьк, опалення
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