«О 4-ій Роман поїхав на завдання. А вже о 7 ранку загинув разом із побратимом»: історія 22-річного Героя з Луцька

«О 4-ій Роман поїхав на завдання. А вже о 7 ранку загинув разом із побратимом»: історія 22-річного Героя з Луцька
Солдат Роман Данилюк з Луцька вранці 14 січня загинув, виконуючи бойове завдання. У свої 22 від уже став одним із кращих високопрофесійних військових. Сміливий, відповідальний - на таких тримається українська армія. Таких найбільше боїться ворог.

Історію його героїзму розповіли на сторінці Поліського лісового офісу у фейсбуці.

Він загинув поблизу населеного пункту Діброва Луганської області - позиції наших захисників обстріляли. А народився та жив у Луцьку.

Працював лісничим Звірівського лісництва філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП "Ліси України". Свій останній день народження 26 грудня відсвяткував разом із побратимами. Мріяв про те, як створить свою сімʼю і житиме, виховуючи діток у любові до України, до лісу, який теж дуже любив.

Того дня о 4-й Роман поїхав на завдання. А вже о 7 ранку загинув разом із побратимом Олександром Давидовичем.

«Роман був дуже хороший, людяний, відповідальний, на нього завжди можна було покластися. Розбирався у зброї, знав усе, швидко вчився, нове схоплював миттєво. Ми познайомилися на роботі. Правда, недовго в лісі попрацювали - значно довше разом воювали. На його день народження в нас був торт, всі вітали Романа. Я дуже пишаюся, що знав його. Він - Герой. Справжній. Яких мало», - розповідає колега-лісівник та військовий Юрій Палюх.

Рідний брат Романа - Олександр - також займається військовою справою. Зізнається, що досі не розуміє, як так сталося. Адже брат, хоч і молодший, завжди був кмітливіший, вправніший за інших, умів вийти переможцем в будь-якій ситуації.

«Війна не вибирає, не щадить нікого. Роман мав би жити. Працювати і створювати. Він би був гарним чоловіком та найкращим батьком. Справедливим і мужнім. Я дуже пишаюся своїм братом», - каже Олександр.

Вічна памʼять воїну Роману Данилюку. Вічна памʼять та шана усім Героям, кому не судилося радіти нашій Перемозі у цьому світі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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