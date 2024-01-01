Захисники знищили за добу ще 1110 російських окупантів

Захисники знищили за добу ще 1110 російських окупантів
За минулу добу захисники ліквідували ще 1110 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 372090 (+1110) осіб,

– танків - 6113 (+24),

– бойових броньованих машин - 11358 (+36),

– артилерійських систем - 8801 (+30),

– РСЗВ - 961 (+3),

– засоби ППО - 653 (+3),

– літаків - 331 (+2),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12),

– крилаті ракети - 1816 (+1),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33),

– спеціальна техніка -1365 (+9).

Дані уточнюються.

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Теги: втрати ворога
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