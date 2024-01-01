Захисники знищили за добу ще 1110 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу захисники ліквідували ще 1110 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 372090 (+1110) осіб,
– танків - 6113 (+24),
– бойових броньованих машин - 11358 (+36),
– артилерійських систем - 8801 (+30),
– РСЗВ - 961 (+3),
– засоби ППО - 653 (+3),
– літаків - 331 (+2),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12),
– крилаті ракети - 1816 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33),
– спеціальна техніка -1365 (+9).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 372090 (+1110) осіб,
– танків - 6113 (+24),
– бойових броньованих машин - 11358 (+36),
– артилерійських систем - 8801 (+30),
– РСЗВ - 961 (+3),
– засоби ППО - 653 (+3),
– літаків - 331 (+2),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12),
– крилаті ракети - 1816 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33),
– спеціальна техніка -1365 (+9).
Дані уточнюються.
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