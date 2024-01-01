Захисники знищили за добу ще 1110 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 372090 (+1110) осіб,



– танків - 6113 (+24),



– бойових броньованих машин - 11358 (+36),



– артилерійських систем - 8801 (+30),



– РСЗВ - 961 (+3),



– засоби ППО - 653 (+3),



– літаків - 331 (+2),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12),



– крилаті ракети - 1816 (+1),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33),



– спеціальна техніка -1365 (+9).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 1110 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 372090 (+1110) осіб,– танків - 6113 (+24),– бойових броньованих машин - 11358 (+36),– артилерійських систем - 8801 (+30),– РСЗВ - 961 (+3),– засоби ППО - 653 (+3),– літаків - 331 (+2),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12),– крилаті ракети - 1816 (+1),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33),– спеціальна техніка -1365 (+9).Дані уточнюються.

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