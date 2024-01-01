Курс валют у Луцьку 16 січня

Курс валют у Луцьку 16 січня
16 січня готівковий курс долара становить 38.45, продають його за 39.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.25, а продають за 42.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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