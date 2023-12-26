Що задекларував волинський митник, який перевозив 700 тисяч доларів у багажнику

Михайло Бурдейний, який у 2021 році втрапив у резонансну історію, мешкає з сім’єю в елітному будинку матері на 248 квадратів, має невелику зарплату і не декларує жодних заощаджень. Водночас його дружина має мільйонні доходи, чималі заощадження готівкою та їздить на Lexus.



Декларацію про майно і доходи за 2021 рік митник подав у січні 2023-го, а в грудні задекларував статки за 2022-й, пише



Начальник відділу Волинської митниці Михайло Бурдейний з дружиною Іриною та двома доньками мешкає у будинку в селі Сокільники біля Львова. Будинок площею 248,1 квадратних метра належить його матері Галині Бурдейній. Вона придбала його у 2018 році.



Посадовець декларує також право користування будинком на 142,6 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області, який належить батькам Володимиру та Галині Бурдейним. Його дружина Ірина має у спільній власності з батьком Анатолієм Кульчевичем будинок на 133 квадрати у селі Росошани цієї ж області.



Також Ірина Бурдейна у 2021 році володіла квартирою на 67,2 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області. Цікаво, що митник вказує, що вартість нерухомості на момент набуття права власності у 2006 році нібито становила 16,7 тисячі гривень. У 2022 році цієї квартири подружжя вже не вказує, натомість вказує 1,5 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна.



У 2022-ому дружина Ірина стала власницею трьох паркомісць у Львові на 12,2, 14,2 та 13,5 квадратів оціночною вартістю 158,6 тисячі гривень. Водночас, два із них, судячи з декларації, обійшлися подружжю у 440 тисяч гривень. Маючи аж три паркомісця подружжя декларує лише один транспортний засіб – Lexus NX 300, який придбали і зареєстрували на дружину у 2018 році за 1,25 мільйона гривень. Михайло Бурдейний не має жодного транспортного засобу.



Доходи Михайла Бурдейного у 2022 році були більше ніж скромними – лише 9,8 тисячі гривень заробітної плати від Волинської митниці. А от дружина отримала 80,6 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Агро Буськ», чотири мільйони гривень від підприємницької діяльності та вже згаданих 1,5 мільйона від відчуження нерухомого майна.



Ірина Бурдейна зареєструвалася підприємицею у 2020 році, основний вид її діяльності «Надання послуг перукарнями та салонами краси».



У 2021 році доходи Михайла Бурдейного теж складались лише із зарплати – 79,9 тисячі гривень. А дружина Ірина отримала 555 тисяч гривень від відчуження нерухомого майна, 8,8 тисячі гривень зарплати на підприємстві «Агро Буськ» та майже п’ять мільйонів гривень підприємницького доходу.





Михайло Бурдейний не декларує жодних грошових активів та коштів на банківських рахунках. Натомість дружині Ірині вдалося чимало заощадити: чотири мільйони гривень та 25 тисяч доларів готівкою.



Нагадаємо, що у 2021 році Михайло Бурдейний опинився в епіцентрі скандалу. Тоді Державне бюро розслідувань на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області зупинило автівку «Audi Q7», за кермом якої і перебував Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці виявили понад 704,3 тисячі доларів. Щоправда, згодом суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів. У процесі розслідування з’ясували, що гроші нібито належали не Михайлу Бурдейному, а сім’ї такого собі Хусейна Дукаєва, родом з Вінниці, депутата Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Митник їх просто перевозив. Спростувати це слідчі не змогли, тож кримінальну справу закрили, а гроші передали на потреби Збройних сил України.



Після гучного затримання «Сила правди» підрахувала, що до 2021 року сім’я митника придбала майна на понад 600 тисяч доларів, попри те, що у своїх деклараціях посадовець вказував лише невисоку зарплату від митниці і жодних заощаджень. Власне, після цього розслідування у його декларації і з’явився будинок в елітному передмісті Львова та паркомісця.



Після журналістського розслідування «Сили правди» Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації митника за 2020 рік. Її результати наразі не відомі.



Наразі Михайло Бурдейний залишається в старій структурі митниці.



«На сьогодні Михайло Бурдейний працевлаштований у Волинській митниці Держмитслужби. Зараз ця структура в процесі ліквідації і не функціонує. Діючою організацією є Волинська митниця. Тут Бурдейний не працює, хоча і намагається отримати якусь посаду. Поки це йому не вдається», – зазначила прессекретарка Волинської митниці Валентина Черниш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник відділу Волинської митниці, який у 2021 році втрапив у резонансну історію, мешкає з сім’єю в елітному будинку матері на 248 квадратів, має невелику зарплату і не декларує жодних заощаджень. Водночас його дружина має мільйонні доходи, чималі заощадження готівкою та їздить на Lexus.Декларацію про майно і доходи за 2021 рік митник подав у січні 2023-го, а в грудні задекларував статки за 2022-й, пише "Сила правди" Начальник відділу Волинської митниці Михайло Бурдейний з дружиноюта двома доньками мешкає у будинку в селі Сокільники біля Львова. Будинок площею 248,1 квадратних метра належить його матері. Вона придбала його у 2018 році.Посадовець декларує також право користування будинком на 142,6 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області, який належить батькамта Галині Бурдейним. Його дружина Ірина має у спільній власності з батьком Анатолієм Кульчевичем будинок на 133 квадрати у селі Росошани цієї ж області.Також Ірина Бурдейна у 2021 році володіла квартирою на 67,2 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області. Цікаво, що митник вказує, що вартість нерухомості на момент набуття права власності у 2006 році нібито становила 16,7 тисячі гривень. У 2022 році цієї квартири подружжя вже не вказує, натомість вказує 1,5 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна.У 2022-ому дружина Ірина стала власницею трьох паркомісць у Львові на 12,2, 14,2 та 13,5 квадратів оціночною вартістю 158,6 тисячі гривень. Водночас, два із них, судячи з декларації, обійшлися подружжю у 440 тисяч гривень. Маючи аж три паркомісця подружжя декларує лише один транспортний засіб – Lexus NX 300, який придбали і зареєстрували на дружину у 2018 році за 1,25 мільйона гривень. Михайло Бурдейний не має жодного транспортного засобу.Доходи Михайла Бурдейного у 2022 році були більше ніж скромними – лише 9,8 тисячі гривень заробітної плати від Волинської митниці. А от дружина отримала 80,6 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Агро Буськ», чотири мільйони гривень від підприємницької діяльності та вже згаданих 1,5 мільйона від відчуження нерухомого майна.Ірина Бурдейна зареєструвалася підприємицею у 2020 році, основний вид її діяльності «Надання послуг перукарнями та салонами краси».У 2021 році доходи Михайла Бурдейного теж складались лише із зарплати – 79,9 тисячі гривень. А дружина Ірина отримала 555 тисяч гривень від відчуження нерухомого майна, 8,8 тисячі гривень зарплати на підприємстві «Агро Буськ» та майже п’ять мільйонів гривень підприємницького доходу.Михайло Бурдейний не декларує жодних грошових активів та коштів на банківських рахунках. Натомість дружині Ірині вдалося чимало заощадити: чотири мільйони гривень та 25 тисяч доларів готівкою.Нагадаємо, що у 2021 році Михайло Бурдейний опинився в епіцентрі скандалу. Тоді Державне бюро розслідувань на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області зупинило автівку «Audi Q7», за кермом якої і перебував Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці виявили понад 704,3 тисячі доларів. Щоправда, згодом суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів. У процесі розслідування з’ясували, що гроші нібито належали не Михайлу Бурдейному, а сім’ї такого собі Хусейна Дукаєва, родом з Вінниці, депутата Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Митник їх просто перевозив. Спростувати це слідчі не змогли, тож кримінальну справу закрили, а гроші передали на потреби Збройних сил України.Після гучного затримання «Сила правди» підрахувала, що до 2021 року сім’я митника придбала майна на понад 600 тисяч доларів, попри те, що у своїх деклараціях посадовець вказував лише невисоку зарплату від митниці і жодних заощаджень. Власне, після цього розслідування у його декларації і з’явився будинок в елітному передмісті Львова та паркомісця.Після журналістського розслідування «Сили правди» Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації митника за 2020 рік. Її результати наразі не відомі.Наразі Михайло Бурдейний залишається в старій структурі митниці.«На сьогодні Михайло Бурдейний працевлаштований у Волинській митниці Держмитслужби. Зараз ця структура в процесі ліквідації і не функціонує. Діючою організацією є Волинська митниця. Тут Бурдейний не працює, хоча і намагається отримати якусь посаду. Поки це йому не вдається», – зазначила прессекретарка Волинської митниці

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