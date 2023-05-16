Мешканець Луцька без прав тричі був спійманий поліцією за кермом

Мешканець Луцька без прав тричі був спійманий поліцією за кермом
Лучанин, якого кілька разів протягом місяця ловили на тому, що їздив без посвідчення водія, втретє попався на тому ж порушенні.

За це Луцький міськрайонний суд оштрафував його на понад 40 тисяч гривень, передає ІА Волинські новини.

2 грудня на вулиці Ківерцівський зупинили водія Volvo Олександра Г., який кермував авто без прав.

Під час суду стало відомо, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.

Також з’ясувалося, що лучанина у листопаді двічі вже штрафували за таке ж порушення, крайнього разу 23 листопада. Тоді Олександру Г. присудили 40 800 гривень штрафу та позбавили прав на 5 років.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю.

Врахувавши всі обставини, суд призначив порушнику 40 800 гривень штрафу та на 7 років позбавив права керування транспортним засобом.

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Теги: суд, права
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