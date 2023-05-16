Мешканець Луцька без прав тричі був спійманий поліцією за кермом
Сьогодні, 07:25
Лучанин, якого кілька разів протягом місяця ловили на тому, що їздив без посвідчення водія, втретє попався на тому ж порушенні.
За це Луцький міськрайонний суд оштрафував його на понад 40 тисяч гривень, передає ІА Волинські новини.
2 грудня на вулиці Ківерцівський зупинили водія Volvo Олександра Г., який кермував авто без прав.
Під час суду стало відомо, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.
Також з’ясувалося, що лучанина у листопаді двічі вже штрафували за таке ж порушення, крайнього разу 23 листопада. Тоді Олександру Г. присудили 40 800 гривень штрафу та позбавили прав на 5 років.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю.
Врахувавши всі обставини, суд призначив порушнику 40 800 гривень штрафу та на 7 років позбавив права керування транспортним засобом.
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За це Луцький міськрайонний суд оштрафував його на понад 40 тисяч гривень, передає ІА Волинські новини.
2 грудня на вулиці Ківерцівський зупинили водія Volvo Олександра Г., який кермував авто без прав.
Під час суду стало відомо, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.
Також з’ясувалося, що лучанина у листопаді двічі вже штрафували за таке ж порушення, крайнього разу 23 листопада. Тоді Олександру Г. присудили 40 800 гривень штрафу та позбавили прав на 5 років.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю.
Врахувавши всі обставини, суд призначив порушнику 40 800 гривень штрафу та на 7 років позбавив права керування транспортним засобом.
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