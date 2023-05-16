Мешканець Луцька без прав тричі був спійманий поліцією за кермом





За це Луцький міськрайонний суд оштрафував його на понад 40 тисяч гривень, передає ІА



2 грудня на вулиці Ківерцівський зупинили водія Volvo Олександра Г., який кермував авто без прав.



Під час суду стало відомо, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.



Також з’ясувалося, що лучанина у листопаді двічі вже штрафували за таке ж порушення, крайнього разу 23 листопада. Тоді Олександру Г. присудили 40 800 гривень штрафу та позбавили прав на 5 років.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю.



Врахувавши всі обставини, суд призначив порушнику 40 800 гривень штрафу та на 7 років позбавив права керування транспортним засобом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин, якого кілька разів протягом місяця ловили на тому, що їздив без посвідчення водія, втретє попався на тому ж порушенні.За це Луцький міськрайонний суд оштрафував його на понад 40 тисяч гривень, передає ІА Волинські новини 2 грудня на вулиці Ківерцівський зупинили водія Volvo, який кермував авто без прав.Під час суду стало відомо, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.Також з’ясувалося, що лучанина у листопаді двічі вже штрафували за таке ж порушення, крайнього разу 23 листопада. Тоді Олександру Г. присудили 40 800 гривень штрафу та позбавили прав на 5 років.У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю.Врахувавши всі обставини, суд призначив порушнику 40 800 гривень штрафу та на 7 років позбавив права керування транспортним засобом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію