Ексдепутат Луцької міськради планує очолити НАЗК
Сьогодні, 03:11
Колишній очільник Волинського обласного центру зайнятості і ексдепутат Луцької міськради Роман Романюк претендує на посаду голови Національного агентства з запобігання корупції.
Нині триває конкурс на визначення голови НАЗК. До наступного етапу конкурсу на цю посаду пройшли 24 кандидати. Серед них – Роман Романюк, за результатами тестування він набрав 124 бали, передає ВСН.
Лучанин Роман Романюк – з липня 2022 року працює керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
У разі його обрання головою НАЗК Роман Романюк збирається зміцнити кадровий потенціал, розвинути механізми взаємодії, розвивати технологічні інновації, залучати громадськість, створити нові антикорупційні стандарти, а також зробити максимально зрозумілим, простим та комфортним процес заповнення декларацій.
«Особисто зіштовхуючись з заповненням та поданням щорічних декларацій, можу точно сказати, що формування декларації та її подання є недостатньо зрозумілим процесом для декларантів. Це пов’язано як з технічними проблемами, необізнаністю з вимогами законодавства та правилами заповнення декларацій», – пише у мотиваційному листі Роман Романюк.
Нинішній очільник НАЗК Олександр Новіков склав свої повноваження у понеділок, 15 січня 2024 року.
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Нині триває конкурс на визначення голови НАЗК. До наступного етапу конкурсу на цю посаду пройшли 24 кандидати. Серед них – Роман Романюк, за результатами тестування він набрав 124 бали, передає ВСН.
Лучанин Роман Романюк – з липня 2022 року працює керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
У разі його обрання головою НАЗК Роман Романюк збирається зміцнити кадровий потенціал, розвинути механізми взаємодії, розвивати технологічні інновації, залучати громадськість, створити нові антикорупційні стандарти, а також зробити максимально зрозумілим, простим та комфортним процес заповнення декларацій.
«Особисто зіштовхуючись з заповненням та поданням щорічних декларацій, можу точно сказати, що формування декларації та її подання є недостатньо зрозумілим процесом для декларантів. Це пов’язано як з технічними проблемами, необізнаністю з вимогами законодавства та правилами заповнення декларацій», – пише у мотиваційному листі Роман Романюк.
Нинішній очільник НАЗК Олександр Новіков склав свої повноваження у понеділок, 15 січня 2024 року.
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