Ексдепутат Луцької міськради планує очолити НАЗК

Роман Романюк претендує на посаду голови Національного агентства з запобігання корупції.



Нині триває конкурс на визначення голови НАЗК. До наступного етапу конкурсу на цю посаду пройшли 24 кандидати. Серед них – Роман Романюк, за результатами тестування він набрав 124 бали, передає



Лучанин Роман Романюк – з липня 2022 року працює керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.



У разі його обрання головою НАЗК Роман Романюк збирається зміцнити кадровий потенціал, розвинути механізми взаємодії, розвивати технологічні інновації, залучати громадськість, створити нові антикорупційні стандарти, а також зробити максимально зрозумілим, простим та комфортним процес заповнення декларацій.



«Особисто зіштовхуючись з заповненням та поданням щорічних декларацій, можу точно сказати, що формування декларації та її подання є недостатньо зрозумілим процесом для декларантів. Це пов’язано як з технічними проблемами, необізнаністю з вимогами законодавства та правилами заповнення декларацій», – пише у мотиваційному листі Роман Романюк.



Нинішній очільник НАЗК Олександр Новіков склав свої повноваження у понеділок, 15 січня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній очільник Волинського обласного центру зайнятості і ексдепутат Луцької міськрадипретендує на посаду голови Національного агентства з запобігання корупції.Нині триває конкурс на визначення голови НАЗК. До наступного етапу конкурсу на цю посаду пройшли 24 кандидати. Серед них – Роман Романюк, за результатами тестування він набрав 124 бали, передає ВСН Лучанин Роман Романюк – з липня 2022 року працює керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.У разі його обрання головою НАЗК Роман Романюк збирається зміцнити кадровий потенціал, розвинути механізми взаємодії, розвивати технологічні інновації, залучати громадськість, створити нові антикорупційні стандарти, а також зробити максимально зрозумілим, простим та комфортним процес заповнення декларацій.«Особисто зіштовхуючись з заповненням та поданням щорічних декларацій, можу точно сказати, що формування декларації та її подання є недостатньо зрозумілим процесом для декларантів. Це пов’язано як з технічними проблемами, необізнаністю з вимогами законодавства та правилами заповнення декларацій», – пише у мотиваційному листі Роман Романюк.Нинішній очільник НАЗК Олександр Новіков склав свої повноваження у понеділок, 15 січня 2024 року.

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