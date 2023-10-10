Ексдепутат Луцької міськради планує очолити НАЗК

Ексдепутат Луцької міськради планує очолити НАЗК
Колишній очільник Волинського обласного центру зайнятості і ексдепутат Луцької міськради Роман Романюк претендує на посаду голови Національного агентства з запобігання корупції.

Нині триває конкурс на визначення голови НАЗК. До наступного етапу конкурсу на цю посаду пройшли 24 кандидати. Серед них – Роман Романюк, за результатами тестування він набрав 124 бали, передає ВСН.

Лучанин Роман Романюк – з липня 2022 року працює керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У разі його обрання головою НАЗК Роман Романюк збирається зміцнити кадровий потенціал, розвинути механізми взаємодії, розвивати технологічні інновації, залучати громадськість, створити нові антикорупційні стандарти, а також зробити максимально зрозумілим, простим та комфортним процес заповнення декларацій.

«Особисто зіштовхуючись з заповненням та поданням щорічних декларацій, можу точно сказати, що формування декларації та її подання є недостатньо зрозумілим процесом для декларантів. Це пов’язано як з технічними проблемами, необізнаністю з вимогами законодавства та правилами заповнення декларацій», – пише у мотиваційному листі Роман Романюк.

Нинішній очільник НАЗК Олександр Новіков склав свої повноваження у понеділок, 15 січня 2024 року.

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Теги: НАЗК, Роман Романюк
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