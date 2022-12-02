«Євробачення-2024»: у «Дії» стартувало голосування за журі Нацвідбору

У застосунку "Дія" почалося голосування за склад журі Національного відбору на "Євробачення-2024". Опитування триватиме з 15 до 22 січня.Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.Для цього потрібно:- зайти в застосунок "Дія";- в розділі "Сервіси" обрати "Опитування";- віддати свій голос за одного з 9 кандидатів.Кандидати у члени журі Нацвідбору— піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Тричі визнавався найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Працював з гуртами Kalush, ONUKA та O.Torvald під час "Євробачення-2017".— народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA. Автор пісень, мініатюр, інструментальних творів та режисер власних шоу. Член журі Нацвідбору на "Євробачення" (2016-2020).— співачка й авторка пісень. Переможниця "Євробачення-2016" та володарка нагороди WIBA 2022, як одна з найвпливовіших інфлюенсерок світу. У 2023 році увійшла в трійку найпопулярніших виконавців у плейлисті EQUAL Global від Spotify.Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY. Хореографка, неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на "Євробаченні" та великих телевізійних шоу.— співачка, композиторка й авторка пісень. Фольклористка, фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-те місце у фіналі "Євробачення-2021" у Роттердамі.— співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards та інших.— автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів, зокрема Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер та інших. Шоуранер музичного реаліті-шоу "МУЛЬТИТРЕК".— композитор, віртуозний піаніст і творець інструментальних шоу. Автор 7 студійних альбомів, з початку повномасштабної війни дав понад 200 благодійних концертів. Член Національного журі України на "Євробаченні-2023".— теле- та радіоведучий, відомий під псевдонімом DJ Паша. Співзасновник та генеральний продюсер музичної премії YUNA. Співавтор конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки на "Євробачення".За результатами опитування сформують рейтинг: трьом кандидатам, які наберуть найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати угоду члена журі. Якщо хтось через вагомі причини не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі (50%) й глядачів (50%).З міркувань безпеки фінал шоу буде закритим, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.