Зірку «Х-Фактора» Андрія Мацевка допитали в райвідділку: де тепер артист

Андрія Мацевка в Івано-Франківську. З'ясувалося, що після допиту чоловіка відпустили.



Відомо, що поліція Києва оголошувала співака у розшук ще 2,5 роки тому. Упродовж цього періоду чоловіка ніяк не могли знайти, – пише



У поліції Івано-Франківської області заявили, що після того, як чоловіка затримали, його доправили у райвідділок "для з’ясування всіх обставин". Виявилось, що там Мацевка допитали, а згодом – повністю відпустили.



«Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв'язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили», – розповів речник поліції Андрій Яцків.



Водночас у поліції не зазначили, що саме питали у Андрія Мацевка. Зокрема невідомо, чому він тривалий час не виходив на зв'язок з правоохоронними органами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно правоохоронці затримали 37-річногов Івано-Франківську. З'ясувалося, що після допиту чоловіка відпустили.Відомо, що поліція Києва оголошувала співака у розшук ще 2,5 роки тому. Упродовж цього періоду чоловіка ніяк не могли знайти, – пише 24 канал У поліції Івано-Франківської області заявили, що після того, як чоловіка затримали, його доправили у райвідділок "для з’ясування всіх обставин". Виявилось, що там Мацевка допитали, а згодом – повністю відпустили.«Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв'язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили», – розповів речник поліціїВодночас у поліції не зазначили, що саме питали у Андрія Мацевка. Зокрема невідомо, чому він тривалий час не виходив на зв'язок з правоохоронними органами.

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