16 січня на Волині: гортаючи календар

16 січня на Волині: гортаючи календар
16 січня день народження святкує журналіст Валентин Люпа (на фото).

Цього дня особисте свято й у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Василя Уліцького, директора школи №16 Луцька Василя Троцького та адвоката Вадима Матвіїва.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 16 січня, а також іменників цього дня – Максимів, Петрів, Іванів, Георгіїв, Несторів, Леоніл – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Також сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни святкують день поклоніння чесним веригам апостола Петра.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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