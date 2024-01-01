16 січня на Волині: гортаючи календар
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16 січня день народження святкує журналіст Валентин Люпа (на фото).
Цього дня особисте свято й у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Василя Уліцького, директора школи №16 Луцька Василя Троцького та адвоката Вадима Матвіїва.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 16 січня, а також іменників цього дня – Максимів, Петрів, Іванів, Георгіїв, Несторів, Леоніл – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
Також сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни святкують день поклоніння чесним веригам апостола Петра.
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Цього дня особисте свято й у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Василя Уліцького, директора школи №16 Луцька Василя Троцького та адвоката Вадима Матвіїва.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 16 січня, а також іменників цього дня – Максимів, Петрів, Іванів, Георгіїв, Несторів, Леоніл – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
Також сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни святкують день поклоніння чесним веригам апостола Петра.
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