У 200-річному храмі на Волині вперше молились українською мовою

У 200-річному храмі на Волині вперше молились українською мовою
В храмі ікони Казанської Божої Матері села Піща відбулося перше богослужіння українською мовою після приєднання громади до ПЦУ.

Це стало можливим через три місяці після того, як релігійна громада проголосувала за перехід парафії до Православної Церкви України.

14 січня богослужіння очолив виконувач обов’язків настоятеля храму ієрей Василь Прилепа. Також у ньому взяв участь митрофорний протоієрей Михайло Цвинкилевич, благочинний Шацького деканату ПЦУ.

Про це інформує Район.Шацьк.

Священники спільно з парафіянами возносили до Бога молитви за українських воїнів, за Україну, радіючи, що древня святиня, якій понад 200 років, позбулася духовної окупації, вийшовши з підпорядкування УПЦ МП.

Нагадаємо, рішення про перехід парафіяни прийняли під час зборів у жовтні минулого року. Утім, прихильники УПЦ МП не віддавали ключі від храму навіть після того, як віряни ПЦУ оформили всі необхідні документи.

Зайти до святині вдалося 10 січня під наглядом правоохоронців.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
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