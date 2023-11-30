На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вранці, 16 січня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що рейсовий автобус «Луцьк-Берестечко» та легковий автомобіль заблоковані у сніговому заметі поблизу с. Жабче Городищенської громади Луцького району.



На місце події прибули рятувальники 22-го державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко.



Пожежним автомобілем підвищеної прохідності вогнеборці відбуксирували автобус та автомобіль із заметів.



В салоні автобуса перебувало 19 пасажирів (з них 3 дітей), у салоні легкового автомобіля перебувало 4 людини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус та легковий автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці, 16 січня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що рейсовий автобус «Луцьк-Берестечко» та легковий автомобіль заблоковані у сніговому заметі поблизу с. Жабче Городищенської громади Луцького району.На місце події прибули рятувальники 22-го державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко.Пожежним автомобілем підвищеної прохідності вогнеборці відбуксирували автобус та автомобіль із заметів.В салоні автобуса перебувало 19 пасажирів (з них 3 дітей), у салоні легкового автомобіля перебувало 4 людини.

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