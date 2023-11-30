На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів

На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів
На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус та легковий автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 16 січня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що рейсовий автобус «Луцьк-Берестечко» та легковий автомобіль заблоковані у сніговому заметі поблизу с. Жабче Городищенської громади Луцького району.

На місце події прибули рятувальники 22-го державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко.

Пожежним автомобілем підвищеної прохідності вогнеборці відбуксирували автобус та автомобіль із заметів.
На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів

В салоні автобуса перебувало 19 пасажирів (з них 3 дітей), у салоні легкового автомобіля перебувало 4 людини.
На Волині у снігову пастку потрапив рейсовий автобус, у якому перебувало 19 пасажирів

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Теги: Волинь, автобус, сніговий замет
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