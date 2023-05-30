Волинські прокурори перешкодили трьом росіянам вивести за кордон корпоративні права українського підприємства

Волинські прокурори перешкодили трьом росіянам вивести за кордон корпоративні права українського підприємства
За втручання прокуратури трьом громадянам російської федерації не вдалося незаконно вивести за кордон корпоративні права українського підприємства з капіталізацією понад 180 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Волинські прокурори, відстоявши свою позицію в судах всіх інстанцій, перешкодили громадянам держави-агресора позбутися часток у статутному капіталі українського підприємства.

У березні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації», згідно з якою накладено мораторій на відчуження майна особами, пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

Прокурори ж з'ясували, що троє громадян рф, яким належало по 5 відсотків частки статутного капіталу зареєстрованого в Україні підприємства, капіталізація якого нині складає понад 180 мільйонів гривень, під час дії мораторію – у серпні 2022 року – відчужили їх на користь іноземної юридичної особи.

У подальшому Господарський суд Волинської області своїм рішенням зобов`язав державного реєстратора провести державну реєстрацію таких змін до відомостей про власників підприємства.

Втрутившись у ситуацію, прокурори оскаржили це рішення суду – і суд апеляційної інстанції його скасував.

Верховний суд пристав на позицію прокуратури та відхилив касаційну скаргу підприємства, залишивши в силі рішення суду апеляційної інстанції.

Нині всі реєстраційні дії реєстратора скасовані.

Відтак реалізувати оборудку і змінити власника майна, яке згодом може забезпечувати відшкодування Україні збитків від війни, не вдалося.

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Теги: росіяни, прокурори, Волинь, капітал
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