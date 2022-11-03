«Найстрашнішим місцем для нас стала наша сільська школа»: підліток з Київщини – про окупацію

Іван Сторчак – учень 10-го класу школи в селі Катюжанка Київської області. Він – волонтер та учасник програми UActive. Разом з командою створив проєкт та виграв кошти, які витратив на відновлення шкільного театру та STEM кабінет для учнів молодшої школи.



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Село Катюжанка практично одразу після початку повномасштабного вторгнення опинилося в окупації. Деякі родини виїхали, але родина Івана вирішила залишитися в селі.



Спогади про окупацію, якими ділиться Іван, досі живі та часом нагадують справжній трилер.



Окупація



"Моя родина живе ближче до лісу, лісництво починається просто біля мого будинку. І саме там був блок пост окупантів", – розповідає Іван.



Хлопець пригадує, що практично ніхто не міг виїхати з села. Окупанти залякували людей, забирали речі, інколи стріляли.



"Ми приймали до себе біженців та людей, яких не випускали. Перший раз до нас у двір заїхала машина, в якій було троє переляканих людей: жінка, її чоловік та дід, їх сусід. Їх не пропустили, тому їм довелося шукати ночівлю", – пригадує хлопець.



Йому запам'яталася історія про чоловіка, який працював на будівництві й з початком вторгнення хотів повернутись додому в інше село. Чоловік дивом врятувався і якийсь час жив просто у підвалі родини, переховуючись від росіян.



"Найстрашнішим місцем під час окупації була наша сільська школа. У ній проводили допити й знущались з людей. Потім, вже після звільнення, ми довго оговтувалися від російських написів на шкільних дошках. Наприклад, там був портрет Януковича та напис "не ври!" – додає Іван.



Деокупація



"Після деокупації від росіян залишилося багато "сюрпризів": заміновані території, пограбовані будинки, розбиті будівлі. Школа теж була пограбована. Але ми були такі раді, що прийшли ЗСУ і що ми залишились живі!



Одразу почали активно відновлювати життя, з'явилася мрія відновити школу. І ми взялись до справи!" – пригадує Іван.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – учень 10-го класу школи в селі Катюжанка Київської області. Він – волонтер та учасник програми UActive. Разом з командою створив проєкт та виграв кошти, які витратив на відновлення шкільного театру та STEM кабінет для учнів молодшої школи.Про це пише Українська правда Село Катюжанка практично одразу після початку повномасштабного вторгнення опинилося в окупації. Деякі родини виїхали, але родина Івана вирішила залишитися в селі.Спогади про окупацію, якими ділиться Іван, досі живі та часом нагадують справжній трилер."Моя родина живе ближче до лісу, лісництво починається просто біля мого будинку. І саме там був блок пост окупантів", – розповідає Іван.Хлопець пригадує, що практично ніхто не міг виїхати з села. Окупанти залякували людей, забирали речі, інколи стріляли."Ми приймали до себе біженців та людей, яких не випускали. Перший раз до нас у двір заїхала машина, в якій було троє переляканих людей: жінка, її чоловік та дід, їх сусід. Їх не пропустили, тому їм довелося шукати ночівлю", – пригадує хлопець.Йому запам'яталася історія про чоловіка, який працював на будівництві й з початком вторгнення хотів повернутись додому в інше село. Чоловік дивом врятувався і якийсь час жив просто у підвалі родини, переховуючись від росіян."Найстрашнішим місцем під час окупації була наша сільська школа. У ній проводили допити й знущались з людей. Потім, вже після звільнення, ми довго оговтувалися від російських написів на шкільних дошках. Наприклад, там був портрет Януковича та напис "не ври!" – додає Іван."Після деокупації від росіян залишилося багато "сюрпризів": заміновані території, пограбовані будинки, розбиті будівлі. Школа теж була пограбована. Але ми були такі раді, що прийшли ЗСУ і що ми залишились живі!Одразу почали активно відновлювати життя, з'явилася мрія відновити школу. І ми взялись до справи!" – пригадує Іван.

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