Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив російські ракети на будинки мирних українців

Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив російські ракети на будинки мирних українців
СБУ затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який наводив російські ракети на будинки мирних українців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки росії, який коригував ракетні атаки рф по Запоріжжю.

Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року.

Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

За даними слідства, коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. У грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).

У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора.

За вказівками російського гру агент збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Крім того, він коригував ракетні удари рф по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення.

Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з російським гру через популярний месенджер.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив російські ракети на будинки мирних українців

Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Запоріжжя, охоронець дитсадка, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив російські ракети на будинки мирних українців
Сьогодні, 11:15
На Волині зустрічатимуть Героя Павла Фісюка, в якого на війні не витримало серце
Сьогодні, 11:13
«Найстрашнішим місцем для нас стала наша сільська школа»: підліток з Київщини – про окупацію
Сьогодні, 11:10
На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі
Сьогодні, 10:58
Волинські прокурори перешкодили трьом росіянам вивести за кордон корпоративні права українського підприємства
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ
13 грудень, 2023, 10:43
СБУ затримала блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія СБУ затримала блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія
07 листопад, 2022, 15:13
На Запоріжжі СБУ знищила плантацію марихуани вартістю мільйон євро. ВІДЕО На Запоріжжі СБУ знищила плантацію марихуани вартістю мільйон євро. ВІДЕО
25 липень, 2016, 12:40
В України ледь не вкрали 158 літаків В України ледь не вкрали 158 літаків
19 листопад, 2015, 03:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив російські ракети на будинки мирних українців
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині зустрічатимуть Героя Павла Фісюка, в якого на війні не витримало серце
Сьогодні, 11:13
 0
«Найстрашнішим місцем для нас стала наша сільська школа»: підліток з Київщини – про окупацію
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині засуджені видурювали гроші у водіїв таксі
Сьогодні, 10:58
 0
Волинські прокурори перешкодили трьом росіянам вивести за кордон корпоративні права українського підприємства
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8