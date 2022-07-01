У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО

У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
Учора, 15 січня, луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Домни Гордіюк на ходу загорівся автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли інспектори прибули на місце події, там уже працювати рятувальники та медики. Поліцейські ж забезпечували охорону місця події та надавали практичну допомогу.

На жаль, такі ситуації — не рідкість. Займання в автомобілі може виникнути під час ДТП, причиною пожежі стає також замикання в електричній системі або поломка в паливній системі, порушення технології виробництва конструкції транспортного засобу, несправність гальмівної системи чи перегрів двигуна транспортного засобу.
У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО

"Саме тому, наявність в авто спеціального засобу гасіння є обов'язковим. Тож не нехтуйте своєю безпекою та потурбуйтеся, щоб у вашому авто був вогнегасник", - наголошують у патрульній поліції Волині.
У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО

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Теги: Луцьк, автомобіль, пожежа
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