У Луцьку на ходу загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Учора, 15 січня, луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Домни Гордіюк на ходу загорівся автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коли інспектори прибули на місце події, там уже працювати рятувальники та медики. Поліцейські ж забезпечували охорону місця події та надавали практичну допомогу.
На жаль, такі ситуації — не рідкість. Займання в автомобілі може виникнути під час ДТП, причиною пожежі стає також замикання в електричній системі або поломка в паливній системі, порушення технології виробництва конструкції транспортного засобу, несправність гальмівної системи чи перегрів двигуна транспортного засобу.
"Саме тому, наявність в авто спеціального засобу гасіння є обов'язковим. Тож не нехтуйте своєю безпекою та потурбуйтеся, щоб у вашому авто був вогнегасник", - наголошують у патрульній поліції Волині.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коли інспектори прибули на місце події, там уже працювати рятувальники та медики. Поліцейські ж забезпечували охорону місця події та надавали практичну допомогу.
На жаль, такі ситуації — не рідкість. Займання в автомобілі може виникнути під час ДТП, причиною пожежі стає також замикання в електричній системі або поломка в паливній системі, порушення технології виробництва конструкції транспортного засобу, несправність гальмівної системи чи перегрів двигуна транспортного засобу.
"Саме тому, наявність в авто спеціального засобу гасіння є обов'язковим. Тож не нехтуйте своєю безпекою та потурбуйтеся, щоб у вашому авто був вогнегасник", - наголошують у патрульній поліції Волині.
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