Загинув під Бахмутом: на Волині вшанували Героя Максима Стрижака
Сьогодні, 12:36
На Волині вшанували пам’ять прикордонника Максима Стрижака, який загинув торік під Бахмутом на Донеччині.
Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Максим Стрижак приєднався до лав прикордонників у 2005 році. Проходив службу на східній ділянці кордону, брав участь в АТО/ООС.
Після повномасштабного російського вторгнення виконував бойові завдання в Луганській, згодом у Донецькій області. Загинув прикордонник торік у січні під Бахмутом від поранень, отриманих в результаті вибуху ворожої міни.
Поховали Максима на Алеї почесних поховань в Нововолинську. Туди на початку війни з міста Золоте переїхала його сім'я.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Максиму Стрижаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", на жаль, посмертно. Нагороду дружині та сину військовослужбовця вручив Президент України.
У річницю загибелі офіцери Волинського прикордонного загону разом з рідними Максима відвідали місце його поховання. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратима та помолилися за упокій душі.
«Герої не вмирають! Вічна їм пам’ять!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Максим Стрижак приєднався до лав прикордонників у 2005 році. Проходив службу на східній ділянці кордону, брав участь в АТО/ООС.
Після повномасштабного російського вторгнення виконував бойові завдання в Луганській, згодом у Донецькій області. Загинув прикордонник торік у січні під Бахмутом від поранень, отриманих в результаті вибуху ворожої міни.
Поховали Максима на Алеї почесних поховань в Нововолинську. Туди на початку війни з міста Золоте переїхала його сім'я.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Максиму Стрижаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", на жаль, посмертно. Нагороду дружині та сину військовослужбовця вручив Президент України.
У річницю загибелі офіцери Волинського прикордонного загону разом з рідними Максима відвідали місце його поховання. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратима та помолилися за упокій душі.
«Герої не вмирають! Вічна їм пам’ять!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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