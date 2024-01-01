Загинув під Бахмутом: на Волині вшанували Героя Максима Стрижака

На Волині вшанували пам’ять прикордонника, який загинув торік під Бахмутом на Донеччині.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Максим Стрижак приєднався до лав прикордонників у 2005 році. Проходив службу на східній ділянці кордону, брав участь в АТО/ООС.Після повномасштабного російського вторгнення виконував бойові завдання в Луганській, згодом у Донецькій області. Загинув прикордонник торік у січні під Бахмутом від поранень, отриманих в результаті вибуху ворожої міни.Поховали Максима на Алеї почесних поховань в Нововолинську. Туди на початку війни з міста Золоте переїхала його сім'я.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Максиму Стрижакуз удостоєнням ордена "Золота Зірка", на жаль, посмертно. Нагороду дружині та сину військовослужбовця вручив Президент України.У річницю загибелі офіцери Волинського прикордонного загону разом з рідними Максима відвідали місце його поховання. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратима та помолилися за упокій душі.«Герої не вмирають! Вічна їм пам’ять!» - йдеться у повідомленні.