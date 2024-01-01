«Дякуємо за Україну»: воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом» від Залужного
Сьогодні, 13:10
Військовослужбовець з Волині Роман Шепшелей отримав почесну нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомляють у Дубівській громаді.
"Пишаємось нашим захисником -односельчанином Романом Шепшелеєм. Після важкого поранення Роман перебуває нині на реабілітації, а нещодавно отримав вагому відзнаку від Залужного - "Золотий хрест". Хай Бог береже Романа. Дякуємо за Україну", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у Дубівській громаді.
"Пишаємось нашим захисником -односельчанином Романом Шепшелеєм. Після важкого поранення Роман перебуває нині на реабілітації, а нещодавно отримав вагому відзнаку від Залужного - "Золотий хрест". Хай Бог береже Романа. Дякуємо за Україну", - йдеться в повідомленні.
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