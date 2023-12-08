Польські перевізники завтра призупинять протест на кордоні з Україною

Польські перевізники завтра призупинять протест на кордоні з Україною
Польські перевізники, які з листопада блокують деякі прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом про «певні умови» і призупинять свій протест в середу, 17 січня.

Про це повідомив Томаш Борковський з Комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Згідно з домовленістю, протест призупинять з 13:00 за київським часом.

«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», - сказав Борковський.

Як зазначається, міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.

Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.

Однак перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин». Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині».

Водночас на території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску «Сірет».

15 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».

Пізніше між міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: блокада, перевізники, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
Сьогодні, 14:03
Через необережне поводження з вогнем на Волині виникла пожежа
Сьогодні, 13:44
Польські перевізники завтра призупинять протест на кордоні з Україною
Сьогодні, 13:37
На Волині лебеді знайшли прихисток у синоптиків
Сьогодні, 13:25
«Дякуємо за Україну»: воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом» від Залужного
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня
Сьогодні, 14:30
Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі
08 грудень, 2023, 11:38
В Польщі перевізники знову заблокують контрольно пропускний пункт на кордоні з Україною В Польщі перевізники знову заблокують контрольно пропускний пункт на кордоні з Україною
12 січень, 07:17
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
06 січень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня
Сьогодні, 14:30
 0
Як волинські тероборонівці ідуть на бойове чергування «на нулі». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:05
 0
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
Сьогодні, 14:03
 0
Через необережне поводження з вогнем на Волині виникла пожежа
Сьогодні, 13:44
 0
Польські перевізники завтра призупинять протест на кордоні з Україною
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8