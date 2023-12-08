Польські перевізники завтра призупинять протест на кордоні з Україною

блокують деякі прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом про «певні умови» і призупинять свій протест в середу, 17 січня.



Про це повідомив Томаш Борковський з Комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту, передає



Згідно з домовленістю, протест призупинять з 13:00 за київським часом.



«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», - сказав Борковський.



Як зазначається, міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.



Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.



Однак перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.



Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин». Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.



З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині».



Водночас на території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску «Сірет».



15 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».



Пізніше між міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські перевізники, які з листопада, досягли згоди з урядом про «певні умови» і призупинять свій протест в середу, 17 січня.Про це повідомивз Комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.Згідно з домовленістю, протест призупинять з 13:00 за київським часом.«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», - сказав Борковський.Як зазначається, міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.Однак перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин». Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині».Водночас на території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску «Сірет».15 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».Пізніше між міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.

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