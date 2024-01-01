Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників

Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
Працівники СБУ затримали на Херсонщині ще двох колаборантів, які змушували односельчан «голосувати» на псевдореферендумі рф.

Про це в телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки викрила на Херсонщині ще двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму рф у період окупації правобережжя Херсонщини.

Перебуваючи у лавах загарбницьких «виборчкомів», вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії.

Фігуранти змушували людей ставити «потрібні» відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали «правильність заповнення».

У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували «здати» односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів.

Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала «втемну».
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників

За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації рф.

Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму росії у тимчасово захоплених населених пунктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Бериславської окружної та обласної прокуратур.

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Теги: зрадники, СБУ
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